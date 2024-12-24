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▲7-11慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年，姓名有「不、可、思、議」任1字免費喝咖啡。（圖／業者提供）

▲7-11「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。（圖／業者提供）

▲「阿流賽獲獎藝伎禮盒」售價1680元，首批限量88組。（圖／業者提供）

▲全家鮮食陸續推出與IP聯名、盲盒概念餐盒帶動消費者搶購，將結合迪士尼超人氣IP「小熊維尼」。（圖／全家提供）

全台「不、可、思、議」的民眾注意了！7-11聖誕節慶祝「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」6周年，只要姓名中有「不、可、思、議」任1字，出示身分證就能在門市兌換免費咖啡，並且即起還有第2件7折、買咖啡免費拉花等多重活動。7-11自聖誕節（25日）起至2025年1月7日，只要出示身分證且姓名中有「不、可、思、議」任1個字，就能免費兌換1杯中杯冠軍美式，每店限量50杯，贈完為止。即起至2025年1月7月前「!+? CAFE RESERVE」不可思議咖啡館，還有全品項飲品與週邊任選2件享第2件7折（價低者折），以及單杯購買含奶咖啡飲品免費提供幸福拉花體驗。12月25日至2025年1月7日限量開賣「阿流賽獲獎藝伎禮盒」，本批次為2024年阿流賽藝伎水洗組-頭等獎與金質獎莊園，由咖啡生豆評鑑賽「嘉義縣阿里山莊園咖啡精英交流賽」脫穎而出，首批限量88組（40g×2包），每組售價1680元。7-ELEVEN旗下高端精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」，以頂級精品咖啡館為經營理念，由專業咖啡團隊親自前往海外知名產區及莊園挑選特色精品咖啡豆，挑選當季最具特色、得獎、分數高的精品咖啡豆限量販售，成立至今已拓展至23間門市，除了有專屬吧台、座位區，還有通過認證的咖啡師親自服務。此外，全家鮮食陸續推出與IP聯名、盲盒概念餐盒帶動消費者搶購，將結合迪士尼超人氣IP「小熊維尼」，推出一系列可愛餐盒，包括12月25日起開賣的「盲盒系」餐盒，主餐以蘋果肉桂紅醬燴飯搭配維尼造型蛋皮；配菜則有蜂蜜佐蘋果、馬鈴薯泥，搭配炸魚排及多種蔬菜；每盒還能抽到小熊維尼的造型貼紙、橡膠杯墊、角色造型磁貼或造型吊飾（隨機4選1）每盒再附贈彩繪餅乾一份，每盒售價149元。還有以小熊維尼最愛的蜂蜜與蘋果為靈感推出「蜂蜜蘋果咖哩雞歐姆蛋飯」，香甜咖哩佐滑嫩歐姆炒蛋，搭配外盒蜂蜜罐與喜熊維尼包裝，彷彿與維尼一起共進午餐，售價89元；最後則是超萌的「小熊維尼蕃茄蛋包飯飯糰」，使用蕃茄醬拌飯加上厚烘蛋皮，加熱食用口感更香醇。