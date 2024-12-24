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▲新國會智庫最近公布最新民調。（圖／羅智強辦公室提供）

國民黨立委羅智強成立的新國會智庫今（24）日發布最新民調，有關台灣10年內政表現。民調結果顯示，在「詐騙問題」方面，有2.9%認為減少，88.2%認為增加。羅智強直言，這十年囊括民進黨執政8年半，內政可說是指標倒退、崩盤，難怪民進黨只會拼意識形態，不敢拼執政成績。羅智強的新國會智庫今天召開「台灣10年，你滿意嗎？」民調發布記者會，出席學者有台大政治系教授左正東，國民黨立委張嘉郡、張智倫、游顥、廖先翔、羅智強。民調題目為跟十年前比較，您覺得「空氣品質」比以前「好」還是「不好」等，問題層面包含「治安」、「詐騙問題」、「毒品問題」、「司法信賴」、「政府清廉」、「政治對立」、「戰爭」、「缺電」。調查結果顯示，在「空氣品質」方面，有9.3%認為好，61.3%認為不好，差不多則有20.3%，未表態有9.1%。「治安」有24.4%認為好，41.6%認為不好，差不多則有26.8%，未表態有7.2%。在「詐騙問題」方面，有2.9%認為減少，88.2%認為增加，差不多則有4.2%，未表態有4.7%。「毒品問題」方面，有8.3%認為減少，65.1%認為增加，差不多則有7.9%，未表態有18.7%。在「面臨戰爭的可能性」方面，有16.3%認為減少，55.9%認為增加，差不多則有10.4%，未表態有17.4%。在「司法」方面，有22.5%信任，55.5%不信任，差不多則有7.3%，未表態有14.7%。在「政府」方面，有26.8%認為清廉，43.9%認為不清廉，差不多則有12.8%，未表態有16.5%。在「政治」方面，有10.2%認為和諧，74.8%認為對立，差不多則有5.0%，未表態有10%。在「缺電問題」上，37%認為沒缺電，55.3%認為有缺電，未表態有7.7%。羅智強直言，這十年囊括民進黨執政8年半，以及國民黨執政1年半，內政可說是指標倒退、崩盤。交叉分析發現，不但說是全民死當，就連綠營支持者都有將近過半認為變不好，這連結到為何說民進黨只會拼意識形態，不敢拼執政成績。本次調查由艾普羅行銷市場研究公司執行，針對全國 18 歲以上的成人進行電 話訪問，調查採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式。訪問期間自 113 年 12 月 16 日至 18 日，共成功訪問 1,101 份有效樣本，資料依照全國 18 歲以上之性 別、年齡、教育程度、縣市之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在 95% 的信心水準下，抽樣誤差介於正負 3.0%之間。