▲嘲劉德華「非專業歌手」上台全靠演技！他演唱會門票賣22元還滯銷

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▲楊坤認為劉德華不是專業歌手，只是一個演員。（圖／翻攝自微博）

▲有網友流出疑似當天演唱會的畫面，台下座位確實空空如也，不確定是否為彩排時的畫面。（圖／翻攝自微博）

▲現年51歲的楊坤仍舊活躍在各大歌唱節目中。（圖／翻攝楊坤微博）

中國男星楊坤靠歌曲〈無所謂〉走紅，他還曾擔任過歌唱節目《中國好聲音》的評審，知名度不低。但楊坤過去曾公開在直播時說過香港天王劉德華「不是專業的歌手」，更指華仔的舞台表現要歸功於他的演技，傲慢發言讓他受到不少華粉抵制；而楊坤也因此自食惡果，去年在江蘇開演唱會，據傳只有50名粉絲到場，即便主辦方把門票下修到一張5塊人民幣（約新台幣22元）在現場也賣不出去，令人鼻酸。楊坤過去曾公開在綜藝節目上說劉德華是「只會乾吼的業餘天王」，後來他還在直播上解釋，說自己沒有黑劉德華，他知道劉德華是好人，但確實不是一名專業歌手，「劉德華在台上的表現，他是一個演員嘛，他可以用他自己的演技，用他的表現，可以讓所有人在看他演唱會的時候，想起他曾經扮演這麼多角色。」楊坤認為劉德華的演唱會重點不在唱功而是他的演技，此言一出頓時引起許多華粉不滿。2021年楊坤出席一場公演，要上場時，主持人在台上要觀眾大喊：「楊坤，楊坤，楊坤」，結果台下觀眾全部都喊：「劉德華，劉德華，劉德華」，場面相當尷尬。去年楊坤在江蘇鹽城舉行演唱會時，更迎來超糗局面，據傳只有50名粉絲到場，現場保全都比歌迷還多；主辦方當時更緊急調降門票價格，一張只賣5元人民幣，居然也賣不出去，此事一度登上微博熱搜。不過後來楊坤自己出面闢謠說：「在鹽城的一場（演唱會）就是有37000多人」，否認門票賣不出去，但楊坤也並未提供任何現場照片，讓網友認為可信度不高，懷疑楊坤只是想扳回顏面。還有網友流出疑似現場片段，發現多數座位真的都空著，只有螢光棒整齊擺在每個位置上，不過精確的到場人數究竟是多少，已經不可考。除了劉德華以外，楊坤過去也曾批評歌手刀郎的歌曲，直接回答媒體：「他（刀郎）有音樂嗎？你認為他做的是音樂嗎？」即便刀郎的熱歌〈羅剎海市〉播放量破億，楊坤也只笑說這是沒意義的。據悉，1994年就出道的楊坤曾獲得第11屆東方風雲榜最受歡迎男歌手，當過《中國好聲音》、《中國好歌曲》評審，2019年參加節目《歌手2019》與劉歡、齊豫、吳青峰、逃跑計劃等歌手PK還拿下第4名，雖然唱功不差，但傲慢個性常使人詬病，所以不得粉絲喜愛。