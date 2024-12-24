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立法院三讀修正《財政收支劃分法》，財政部推估中央要多釋出3753億元，行政院昨大動作由財主機關說明新法爭議，直言依法將在公告後三天生效，衝擊明年度中央政府總預算，甚至需要重編。對此，國民黨立委李彥秀回嗆，「根本就是恐嚇人民」，以國防預算為例，在野黨一定全力支持，預算的分配是中央的權力，房價房租、勞保改革、少子化問題哪一個問題解決了？李彥秀直指，主計長陳淑姿昨天說「國防預算、租金補貼、勞保撥補、少子化對策經費恐怕都要刪減，」根本就是恐嚇人民，以國防預算為例，重大武器購買都以特別預算編列經費，只要能買到需要的武器，在野黨一定全力支持，預算的分配是中央的權力，房價房租、勞保改革、少子化問題哪一個問題解決了？李彥秀痛批，民進黨缺的不是錢，缺的是執政的大腦！不會執政，就換人來做。執政無能，還能拿出來說嘴，民進黨全世界第一。李彥秀說，民進黨政府公然說謊，財劃法三讀通過，財政部、主計總處就忙哭窮，近五年來平均每年稅收超徵超過4,664億元，包含2021年超徵4,327億元、2022年超徵5,237億元、2023年超徵3,860億元，今年預估稅超徵也將高達4,900億元，甚至上看5,100億元，寫下歷史新高。「請問，錢都花到哪裡去了？」李彥秀直言，要大內宣的時候，拚命說「經濟20年來最好」「稅收超徵是重大政績」；要中央政府苦民所苦，分地方一點預算時候，就上上下下哭窮抹黑造謠，難道賴清德說「從未反對修財劃法，」又是信口開河？李彥秀認為，預算編列是行政院的職責，行政院如果要重新編列預算，總統就應該立刻公布，行政院也應該立刻副署「財劃法」修正案，行政院才能夠名正言順的重新編列明年度中央政府總預算案，立法院也會加快腳步審議。民進黨現在就像多頭馬車，「拖過年後」「不要副署」「不要公布」「提出覆議」「提出釋憲」都有綠委主張，顯見民進黨根本就沒有做好準備，僵化的思維還停留在上世紀。（李彥秀再指，「錢權隨事權移轉」的原則大家可以接受，在野黨也一直請行政單位提出修法版本，但行政院拒絕提出相關修正提案，一再用「現行版本就是最好的版本」拒絕修法討論。是否「由地方完全承接過去的省府業務」，不是主計長一個人說了算，都需要經過更周延的討論與修法，民國86年精省時，中央政府總預算歲出部分僅1.19兆新台幣，但是明年度中央政府總預算已經膨脹到3.15兆新台幣，根本不能同日而語。李彥秀最後提到，更何況，精省前，警消相關開銷是全額由省政府負擔，但精省後，許多財務都變成地方政府自己要負擔，包括教師退休金、薪資等教育支出，都是「中央請客，地方埋單」，也都成地方最大負擔。