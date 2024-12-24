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民眾黨立院黨團總召黃國昌昨在直播中爆料，上週五立法院會通過三法，其中在《財劃法》投票時，民進黨有人落跑去跟新潮流大老吳乃仁吃飯，才會以1票之差落敗，今（24）日則直接點名該就是許智傑，對此許智傑回應表示，上週五表決當天自己沒有錯過任何表決，直到接近晚間0時還在議場為《財劃法》發言，甚至到外頭感謝青鳥，而這些都有影片佐證，希望有心人士不要再轉移焦點。黃國昌昨日於直播爆料，民進黨不斷喊《財劃法》是惡法，但在上週五院會表決時，怎麼會51個立委輸給48票的國民黨，更稱有人當晚落跑去找新潮流大老吳乃仁吃飯，今日更直指該綠委就是許智傑。對此許智傑回應稱，自己當天晚間11時46分還在議場為《財劃法》發言，表決到將近0時後，還到外頭感謝青鳥站出來，這些都有影片佐證。許智傑表示，希望有心人士不要再轉移焦點，應該回歸正常議事規則，採取記名表決，避免再用舉手表決製造政治紛爭。