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我愛北一女！北一女校長陳智源表示，聖誕節當天，將在台北101宣示對北一女的愛，台北101大樓LED螢幕將會出現「我愛北一女」，的點燈內容，總共有16次，每次亮燈時間為20秒，他也說「我知道，這件事有點浮誇，但是，我們對北一的愛，實在無法太低調」。陳智源在臉書分享，今年聖誕節，將在台北101宣示對北一女的愛。12月25日(三)的18:00 - 22:00，台北101大樓59 & 60樓的LED螢幕面向臺北市政府，將會出現「我愛北一女」的點燈內容，確切點燈時間為18:13分、18:28分、18:43分、18:58分、19:13分、19:28分、19:43分、19:58分、20:13分、20:28分、20:43分、20:58分、21:13分、21:28分、21:43分、21:58分；總共有16次，每次亮燈時間為20秒。陳智源表示，建議觀看位置為台北市政府東南側廣場，面向台北101觀賞，他也說，「我知道，這件事有點浮誇，但是，我們對北一的愛，實在無法太低調」。