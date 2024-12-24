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▲▼聖誕節前夕有許多人都曾在路上撞見過「聖誕車」，甚至還有機車版。（圖／翻攝自臉書社團「路上觀察學院」）

明（25）日就是一年一度的聖誕節，各處都有聖誕樹、聖誕襪等裝飾，營造出濃厚的佳節氣氛。不少人發現，近期馬路上出現超多「聖誕車」，車上掛滿燈條如同「移動聖誕樹」，相當吸睛，被大票人稱讚漂亮，認為十分應景，但有內行網友警告，「聖誕車」恐怕違反《道路交通管理處罰條例》，最高可能會被開罰1800元。一名網友日前在臉書社團「路上觀察學院」中發文，表示近期目擊到好多「聖誕車」出現，只見照片中有一台白色轎車，車身掛滿了五彩繽紛的燈條，彷彿是「移動聖誕樹」，相當應景有氛圍。不同縣市的民眾也紛紛回報，聖誕節前夕經常在馬路上撞見閃亮的「聖誕車」，笑喊這可能是現在的改裝主流。貼文曝光後，立即引起熱議，不少網友大讚漂亮，「這種超棒啊，比開遠燈的好太多了」、「我覺得只要不妨礙交通⋯這樣增加社會的一點樂趣也不錯」、「上面開的是聖誕老公公嗎」。但也有人直言，「這種可以檢舉，而且很快就通過了」、「擺明等著吃罰單」、「警察：跨年前就靠這個賺業績」。事實上，根據《道路交通管理處罰條例》第16條指出，，並應責令改正。