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▲離婚1年多的依依坦言暈船新歡，怎料男方突然狠斷聯讓她不是滋味。（圖／中天電視提供）

▲李明川單身長達10年，好不容易有了一見鍾情對象，卻遭對方以「年紀差太多了」為由拒絕。（圖／中天電視提供）

藝人哈孝遠、依依及李明川上節目《小明星大跟班》談論2024年經歷的人生波折，哈孝遠覺得今年的事業運很不順：「除了外景節目停了之外，講籃球的podcast明明點擊率也不錯，可是莫名其妙也沒了，連球隊也被我弄到沒有了，我開始懷疑自己，不知道該怎麼辦。」還慘遭莫名的爆料而損失代言，不僅如此，哈孝遠連家庭生活也受挫：「年中開始，我三高、痛風越來越嚴重，還有血壓問題，每天都覺得頭昏昏的，全身都在痛」，讓他耐性值變得極低，還不慎對兒子大小聲，「那對我太太也是，甚至搞到分房睡了1個多月。」而離婚1年多的依依則沒能把握住新戀情，她說：「我覺得自己不太適合在短期內交往新對象，可是就有一個男生要追我，每天傳早安午安晚安之外，每隔3小時就會拍照給我，跟我說他在哪裡，我身體不舒服，他也會送東西過來。」對方甜言蜜語跟貼心接送都沒少，讓依依坦言有點暈船，怎料男方卻在依依悸動時突然消失：「我知道他有在看我的限動，所以我會故意每3、5個小時就發一次，但有天他一整天都沒看，突然就斷聯了，我每天都在想他到底怎麼了，我快3個禮拜以上沒有出門、沒有吃過正餐，都在查星座、心理學，想知道他到底在想什麼。」接著，一旁單身10年的名設計師李明川則更是無奈，透露自己在工作場合對一名工作人員一見鍾情，「我覺得他很厲害，因為他跟我對內容時，廠商、硬體、賣場每個人都來找他，對他口氣還非常差，但他非常有禮貌，也應對得很好，我已經很久沒有一見鍾情的感覺。」李明川也表示兩人時常傳訊息互動，不過由於雙方工作繁忙，已經3個月沒有見到面，最終仍遭對方以「我們年紀差太多了」理由拒絕，讓李明川納悶地求問現場：「可是他一開始就知道我們差28歲啊！」遲遲等不及桃花結果。