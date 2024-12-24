buffet品牌近幾年來越開越多間，不管是飯店內的還是餐飲集團開設，每家都有不同特色吸引老饕上門光顧，不過其中也有一些老字號的buffet至今屹立不搖，像是饗賓集團的「饗食天堂」，至今價位仍然沒有破千，就有老饕討論如果要吃「跟饗食天堂同價位的buffet還有什麼選擇？」結果不少人都推薦「漢來海港」，是老饕心中公認饗食天堂的最大勁敵。
有網友在臉書社團「台灣大胃王buffet包肥吃到飽」貼文指出「家裡人都比較少有吃buffet的經驗，只有吃過一次饗食天堂，想問有沒有跟饗食天堂差不多價位的buffet可推薦，查到另外一間叫漢來海港的也是差不多價格，適合帶家人去吃嗎？」
貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「漢來海港非常適合家庭聚餐哦！價格真的差不多」、「漢來海港CP值真的很不錯喔！菜色水準也很高，不會輸饗食天堂」、「個人愛吃海鮮，覺得漢來海港贏過饗食天堂，價位差不多」、「漢來海港愛吃海鮮一定喜歡！晚餐990可以吃4小時超適合聚餐」。
漢來海港從南部發跡！老饕公認「饗食天堂最大勁敵」
事實上，漢來海港就是隸屬「漢來美食」集團的一家海鮮buffet餐廳，原本是從南台灣起家，現在在全台北中南都各有分店，一看名字就知道主打「海鮮料理」，餐廳理念秉持從新鮮、豐盛到季節嚴選的食材為原則，提供給客人不只海鮮多元選擇，還有中式、西式料理等9大主題取餐區可以享用。
而為何漢來海港會受老饕青睞，公認是饗食天堂的最大勁敵，是因為漢來海港採取「高貴不貴」的平價路線，即便重點擺在海鮮上，但民眾卻能以千元以內的價位吃到飽，最便宜的平日下午茶只要730元，午餐也只要890元，讓品牌在buffet市場咬下一塊大餅，和饗食天堂可以說是平價buffet雙雄。
漢來海港、饗食天堂價位比拼！真實用餐心得公開
實際查看兩家buffet餐廳官網，平日午餐漢來海港890元、饗食天堂898元；平日下午茶漢來海港730元、饗食天堂728元；平日晚餐漢來海港990元、饗食天堂998元；而例假日午餐、晚餐，兩家都是餐期多100元。唯獨漢來海港假日下午茶790元、饗食天堂則變898元，跟平日價位落差較大，假日下午茶CP值漢來海港勝出，但其餘時段兩家真的不分上下。
《NOWnews》記者11月中旬時也第二度到漢來海港敦化店用餐，基本上配置都沒太大改變，生魚片新鮮度高仍然好吃，烤牛排及烤生蠔也是高水準表現，另外蛤蜊湯、現沖牛肉湯也是必拿之一，蛤蜊大顆又新鮮！但記者與友人最推薦的其實是漢來海港的甜點區，在buffet少數能吃到的舒芙蕾軟綿又好吃，焦糖葡萄柚以及巴斯克蛋糕也非常推。如果想吃海鮮buffet又有預算考量的民眾，漢來海港可能會是你的最佳選擇哦！
🟡漢來海港
📍地址：敦化店、天母店、桃園店、台中店、台南店、漢來店、巨蛋店
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元
台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元
台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元
台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收150元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費，以上價格都必須加上一成服務費。
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貼文曝光後，不少老饕紛紛回應「漢來海港非常適合家庭聚餐哦！價格真的差不多」、「漢來海港CP值真的很不錯喔！菜色水準也很高，不會輸饗食天堂」、「個人愛吃海鮮，覺得漢來海港贏過饗食天堂，價位差不多」、「漢來海港愛吃海鮮一定喜歡！晚餐990可以吃4小時超適合聚餐」。
漢來海港從南部發跡！老饕公認「饗食天堂最大勁敵」
事實上，漢來海港就是隸屬「漢來美食」集團的一家海鮮buffet餐廳，原本是從南台灣起家，現在在全台北中南都各有分店，一看名字就知道主打「海鮮料理」，餐廳理念秉持從新鮮、豐盛到季節嚴選的食材為原則，提供給客人不只海鮮多元選擇，還有中式、西式料理等9大主題取餐區可以享用。
而為何漢來海港會受老饕青睞，公認是饗食天堂的最大勁敵，是因為漢來海港採取「高貴不貴」的平價路線，即便重點擺在海鮮上，但民眾卻能以千元以內的價位吃到飽，最便宜的平日下午茶只要730元，午餐也只要890元，讓品牌在buffet市場咬下一塊大餅，和饗食天堂可以說是平價buffet雙雄。
漢來海港、饗食天堂價位比拼！真實用餐心得公開
實際查看兩家buffet餐廳官網，平日午餐漢來海港890元、饗食天堂898元；平日下午茶漢來海港730元、饗食天堂728元；平日晚餐漢來海港990元、饗食天堂998元；而例假日午餐、晚餐，兩家都是餐期多100元。唯獨漢來海港假日下午茶790元、饗食天堂則變898元，跟平日價位落差較大，假日下午茶CP值漢來海港勝出，但其餘時段兩家真的不分上下。
《NOWnews》記者11月中旬時也第二度到漢來海港敦化店用餐，基本上配置都沒太大改變，生魚片新鮮度高仍然好吃，烤牛排及烤生蠔也是高水準表現，另外蛤蜊湯、現沖牛肉湯也是必拿之一，蛤蜊大顆又新鮮！但記者與友人最推薦的其實是漢來海港的甜點區，在buffet少數能吃到的舒芙蕾軟綿又好吃，焦糖葡萄柚以及巴斯克蛋糕也非常推。如果想吃海鮮buffet又有預算考量的民眾，漢來海港可能會是你的最佳選擇哦！
🟡漢來海港
📍地址：敦化店、天母店、桃園店、台中店、台南店、漢來店、巨蛋店
📍午餐用餐時段11:30-14:00
費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元
台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元
📍下午茶用餐時段14:30-16:30
費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元
台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元
📍晚餐用餐時段17:30-21:30
費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元
台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元
根據官網介紹，未滿三歲以下之幼兒免費，三歲（含）以上至未滿六歲之幼兒為酌收150元清潔費；六歲（含）以上至未滿十二歲之兒童半價，十二歲（含）以上，以成人計費，以上價格都必須加上一成服務費。