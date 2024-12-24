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▲漢來海港海鮮餐廳價位與饗食天堂差不多，是不少老饕的buffet愛店，食材水準被讚爆。（圖／漢來美食提供）

▲漢來海港主打當季新鮮的多元海鮮選擇，讓民眾可以用平價實惠的價格就能吃到飽，被老饕狂讚CP值超高。（圖／記者蕭涵云攝）

▲漢來海港甜點區必拿的「舒芙蕾」非常好吃！推薦有去吃的民眾一定要記得拿。（圖/Google評價）

buffet品牌近幾年來越開越多間，不管是飯店內的還是餐飲集團開設，每家都有不同特色吸引老饕上門光顧，不過其中也有一些老字號的buffet至今屹立不搖，像是饗賓集團的「饗食天堂」，至今價位仍然沒有破千，有網友在臉書社團「台灣大胃王buffet包肥吃到飽」貼文指出「家裡人都比較少有吃buffet的經驗，只有吃過一次饗食天堂，、「漢來海港愛吃海鮮一定喜歡！晚餐990可以吃4小時超適合聚餐」。事實上，漢來海港就是隸屬「漢來美食」集團的一家海鮮buffet餐廳，原本是從南台灣起家，現在在全台北中南都各有分店，而為何漢來海港會受老饕青睞，公認是饗食天堂的最大勁敵，，讓品牌在buffet市場咬下一塊大餅，和饗食天堂可以說是平價buffet雙雄。實際查看兩家buffet餐廳官網，《NOWnews》記者11月中旬時也第二度到漢來海港敦化店用餐，基本上配置都沒太大改變，如果想吃海鮮buffet又有預算考量的民眾，漢來海港可能會是你的最佳選擇哦！費用：平日成人890元/兒童445元；假日成人990元/兒童495元台北分店平日成人990元/兒童495元；假日1180元/兒童590元費用：平日成人730元/兒童365元；假日成人790元/兒童395元台北分店平日成人790元/兒童395元；假日成人890/兒童445元費用：平日成人990元/兒童495元；假日成人1090元/兒童545元台北分店平日成人1080/兒童540；假日1180元/兒童590元