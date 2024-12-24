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2024年邁入尾聲，隨著亞太地區各國央行放寬貨幣政策，加上人工智慧（AI）熱潮推動科技股上漲，為市場注入活力，亞太股市表現亮眼，多數主要市場以正數收官。其中最大贏家是台灣，全年漲幅逼近3成，並遙遙領先排名第二的香港，但韓國卻因為政治動盪等因素影響，全年跌逾8%，成為表現最差的市場。根據全國廣播公司商業頻道（CNBC）報導，亞股2024年表現亮眼，截至12月23日，前5名漲幅均為1成以上，其中台灣加權指數（Taiex）領跑全區，上漲了28.85%；其次是香港恒生指數（Hang Seng Index），漲幅達16.63%。新加坡也以上漲15.78%排名第三，緊接著是日經225以15.65%排名第四，至於第五名則是滬深300，漲幅達到14.64%。景順（Invesco）亞洲（日本除外）投資長Mike Shiao表示，亞洲成功地比全球其他地區更快降低了通膨，為貨幣寬鬆政策鋪平了道路。他在報告中提到，「隨著美國聯準會（Fed）開始進入降息週期，亞洲國家將在2025年有更多空間降低利率。」而更寬鬆的貨幣政策通常會提振股市。在市場對科技及相關類股的關注下，推動了台灣加權指數的漲勢。帶動漲勢的主要功臣無非就是台積電，該公司在2024年飆升82.12%；此外，蘋果主要供應商鴻海則上漲 77.51%。星展銀行1份展望報告指出，雖然今年強勁成長後，對AI資料中心和伺服器的強勁需求可能會有所放緩，但2025年對AI支援的手機、電腦和其他消費電子產品的需求可能會增加。星展銀行指出，全球半導體行業通常經歷約30個月的擴張週期。目前的週期始於2023年9月，預計可能持續至2025年底。然而，雖然科技股推動了台股，卻未能拯救韓國市場。韓國是今年唯一以負數收尾的主要亞洲市場。韓國的「企業價值提升計畫」似乎未能提振股市，加上關稅擔憂和政治動盪，進一步加劇了市場的不確定性。截至12月23日，韓國綜合股價指數（Kospi）下跌8.03%，成為表現最差的亞洲市場。瀚亞投資 （Eastspring Investments） 股票主管保羅金（Paul Kim）在2025年展望中表示，美國和中國等主要經濟體，將會對韓國的出口驅動經濟產生重大影響。像資訊技術硬體和汽車製造商這樣的主要出口企業可能會面臨挑戰。韓國總統尹錫悅的彈劾案無疑使投資者心存疑慮。晨星公司（Morningstar）亞洲股票研究總監洛林（Lorraine Tan）向CNBC表示，「領導層變更的時間越長，投資者可能越會選擇觀望。」金還表示，韓國政府在國內市場中將發揮關鍵作用。他強調，潛在的公司法規改革、財政刺激措施，以及韓國央行可能進一步降息，這些都可能改善營商環境並刺激國內需求。