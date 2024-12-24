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明（2025）年農曆春節有9天連假，但除夕為連假的第4天，根據高公局規定，國道免收費僅是用1/29到2/2的每日0時到5時，民眾要特別留意時間。此外，高公局預估，初五為假期的最後一天，預估北返需求將集中在初三到初五，尤其是初二到初四的國1、國3北向新竹、苗栗段，以及國5北向宜蘭路段可能壅塞到凌晨2時。高公局表示，明年農曆春節廉價為1/25到2/2，共計有9天，交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判此次春節交通量南向最大量為71百萬延車公里，比上次的68百萬延車公里略增。雙向最大量則是為139百萬延車公里，接近疫情前歷史高點140百萬延車公里。高公局預估，春節期間南向交通量集中在初一到初三，初二出現最大量達71百萬延車公里，約為平日的1.5倍。北向集中在初三到初五，初四出現最大量達76百萬延車公里，約為平日的1.6倍。初三則是出現雙向最大量，預估139百萬延車公里，約平日的1.5倍。高公局表示，除夕是春節連假的第4天，預估南下車流可以分散，不至於壅塞，但初五為假期最後一天，預估北返需求集中在初三到初五，尤其是初二到初四國1、國3北向新竹、苗栗段，以及國5北向宜蘭路段可能壅塞至凌晨2時。高公局建議，民眾初三到初五北返可多利用公共運輸，若需要長途開車北返，可以利用台61替代道路，若一定要使用國道，南部地區用路人在9時前出發，中部地區用路人在12時前出發，避免車流過度集中造成國道長時間壅塞。此外，高公局表示，高乘載管制部分，1/31（初三）、2/1（初四）每日13時到18時國1北向下營系統到頭份，國3北向官田系統到竹南，各交流道入口匝道。1/30（初二）到2/2（初五）每日的13時到18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道入口匝道。收費措施則是1/25到2/2採單一費率，1/29到2/2國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。1/29到2/2每日0時到5時暫停收費。另連假期間現有開放路肩措施照常實施外，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。高公局表示，春節期間匝道封閉措施在1/29到1/31每日5時到12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。1/31到2/2每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。