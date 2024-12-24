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▲47歲的鄭先生雙側腎臟都有結石堵住腎盂出口，且結石都超過2公分，造成腎臟中度水腫。（圖／書田診所提供）

▲書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，想預防結石出現，最重要的就是多喝水、注意三餐均衡。（圖／記者張志浩攝）

47歲的鄭先生平時養成很好的運動習慣，但最近一年常感覺腰部酸痛，原以為是健身導致，想不到就醫經由超音波檢查後，發現雙側腎臟都有結石堵住腎盂出口，且結石都超過2公分，還造成腎臟中度水腫，書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，想預防結石出現，最重要的就是多喝水、注意三餐均衡、多攝取蔬果纖維、避免太鹹的食物。47歲的鄭先生都會定期前往健身房，原先對腰部酸痛不以為意，直到尿液中有雜質且排尿疼痛，才意識到情況不對勁。陳鵬指出，常見結石引起的症狀有「泌尿道感染、血尿、頻尿、急尿、噁心、腰痛」等，結石阻塞在泌尿系統中除了會引起不適症狀外，還會對腎臟造成影響，引起腎臟水腫、腎臟功能衰竭。陳鵬說明，尿道感染與泌尿道結石有如「雞生蛋、蛋生雞」的關係，當泌尿道感染發生時，細菌附著在尿液中的結晶上，形成結石；而已經有結石的患者，結石表面也可能成為細菌滋生的溫床，增加感染的風險。陳鵬強調，有泌尿道結石的患者發生尿路感染機率是一般人的5倍以上，泌尿道感染的患者也有近3成機會被診斷出體內有尿路結石；預防結石和泌尿道感染也有4項重點要注意。⚠️三餐均衡為原則⚠️多攝取蔬果纖維且避免太鹹的飲食⚠️適量攝取動物性蛋白⚠️除了注意自身的保養，定期追蹤及接受適當 的治療，才能免於結石造成的困擾此外，針對結實的治療，陳鵬提及，「結石大小」是影響治療選擇的關鍵因素，輸尿管內小於0.5公分的結石，會使用藥物加上大量水份攝取，促進結石排出。大於0.5公分的腎臟或輸尿管結石，可按照結石所在的位置、X光上顯影程度及患者的身體狀況，考慮非侵入性的「體外震波碎石術」或「輸尿管內視鏡手術」治療。2公分以下的腎臟結石，除了體外震波碎石術外，可以使用「逆行性軟式內視鏡手術」，有較好的結石廓清率。2公分以上的大型腎臟結石，則建議經「皮穿腎內視鏡」取石，或合併「軟式內視鏡的雙鏡聯合手術」，達到最良好的結石清除效果。