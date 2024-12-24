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中國今年以來發生多起「報復社會」的無差別傷人事件，今年11月19日一名39歲黃姓男子駕駛車輛於湖南省常德市鼎城區永安小學衝向校門人群，現場至少有30人受傷，其中包含18名小學生，儘管傷者均無生命危險，但湖南法院今（24）仍以「危險方法危害公共安全罪」判處該名男子死刑，緩刑兩年執行、終身褫奪權利。此事發生在上月19日清晨，當時正是上學通勤的尖峰時段，學生與家長聚集在校門口，而肇事的39歲男子黃某駕駛休旅車突然加速衝撞人群，並試圖衝入校園，當下許多人倒地不起，學生們更驚惶地四處逃跑，最終在肇事車輛停下後，附近民眾與學校保全合力將司機拖出車外，群情激憤下甚至對其拳打腳踢。本次事故共造成7人輕傷、16人輕微傷及7人輕微損傷，所幸無人傷重致命。傷者中包括學生、家長及校方保安。目前，所有傷者均已接受治療，無生命危險。事件發生後，當地政府迅速展開應對措施，並加強校園安全管理。當地警方經調查指出，黃姓男子並非該所小學的家長，而是因為個人的投資虧損與家庭矛盾，才選擇以上學中的小學生為主要作案目標，駕車進行報復社會的行為。法院經審理認定，黃某的行為構成以危險方法危害公共安全罪，並指出其動機卑劣、手段極端，對社會安全造成嚴重威脅，應予以嚴懲。湖南常德法院最終判決黃某死刑，緩刑兩年執行，同時剝奪其政治權利終身。該判決也顯示，中國司法機構對類似報復社會犯罪採取嚴厲打擊態度，以期警示他人。中國今年以來隨機傷人事件頻傳，近幾個月更接連發生多起駭人案件，包括11月11日廣東珠海體育場汽車撞人事件及江蘇無錫返校殺人案。專家分析認為，中國經濟壓力與社會不滿情緒或為此類事件的潛在誘因。