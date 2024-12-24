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美國最大的老牌派對用品零售商Party City宣布破產，旗下所有門市店將全面停業。事實上，Party City於2023年1月就首度宣布破產，進入重整階段想要延續公司生命，無奈歷時近兩年的掙扎後仍然無力回天，這次二度破產則是確定「Party is over」，派對真的結束了。根據《CNN》報導，Party City上週五宣布破產，後續將以最有效率的方式逐步全面關閉門市。目前Party City全美仍有約800家門市店，其中部分門市店已經於上週停業，而大多數門市店則是進入關門大拍賣階段，預計會營業到明年2月底。Party City於2023年1月就首度宣布破產，當時公司背負高達17億美元的債務，不得不開始重整。近兩年來，Party City陸續關閉了80多家門市店，努力削減成本打消了將近10億美元的債務，但還是有近8億美元的負債，最終決定退出市場。Party City表示，已「竭盡全力」尋找一條能夠繼續運營的前進道路，但不幸的是，無法避免關門的結局。Party City目前仍有約1萬2000名全職與兼職員工，Party City坦言員工無法拿到應有的資遣費，這也讓許多員工對於公司十分不滿。報導指出，先是發生疫情導致營運成本上升，接著遇到高通膨造成消費者生活成本上升，顧客減少支出，前後夾擊讓Party City難以為繼。不僅如此，由於受到網路電商普及的衝擊，越來越多零售商不得不宣布破產退出市場。Coresight Research 的數據顯示，2024年全美大型連鎖店預計關閉的門市數量，將創下2020年以來新高。