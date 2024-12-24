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國民黨上週五於立法院會強渡《財劃法》，攸關全國22縣市數千億元財源的重新分配，此舉引來民進黨執政的高雄市、台南市與屏東縣等南部地方首長不滿，批評修法過程缺乏充分討論，不僅資源分配仍「重北輕南」，更大幅壓縮中央財源，恐對地方重大建設與區域均衡發展帶來嚴重衝擊。對此台南市長黃偉哲直指，此次修法為「不公不義」，根據修正案試算，台南市僅獲得485億元統籌分配款，六都中最少，遠不及人口、面積、產業貢獻應得的分配水準。強調台南市是全國農業大城，文化古蹟、基礎設施的維護需求高於其他縣市，但現行分配公式卻未納入地方實際需求，導致資源嚴重不足。黃偉哲還說，台南科學園區2024年產值預計突破2兆元，對全國經濟貢獻卓著，但現行分配方式以公司稅籍所在地為計算依據，忽視台南實際承擔的環境污染、交通壓力與基礎設施成本。他呼籲中央重新檢討分配公式，將「人口、面積、地方貢獻與實際需求」納入考量，實現財政公平，縮短南北差距。高雄市長陳其邁則表示，修法過程過於草率，甚至在表決前仍有多個修正版本，未經充分試算與討論就強行通過。批評修法調降對高雄有利的分配指標，導致高雄市統籌分配款增幅在六都中墊底，資源逆向分配的情況將惡化南北差距與城鄉不均，背離中央一再強調的區域均衡發展目標。屏東縣長周春米也對修法結果表達高度不滿，批評此次修法草率、荒唐，對屏東不公不義，造成南北差距擴大，修法後中央財政資源依然高度集中在雙北市，屏東在非六都中增幅敬陪末座，難以反映屏東的實際需求。南部地方首長紛紛發出不平之鳴，指出《財劃法》修正案未能充分考慮地方需求，尤其未針對南部地區的基礎建設、社福需求與區域特性進行精算，恐使南北差距進一步擴大。屏東、高雄及台南三地首長一致呼籲中央重新檢討修法內容，將財政資源公平分配，避免政策進一步惡化區域失衡，損害國家長遠發展。