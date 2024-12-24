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美國職棒大聯盟（MLB）休士頓太空人明星三壘手Alex Bregman今年季後成為自由球員，目前傳出洋基、紅襪、藍鳥等隊都有意爭取，太空人總管Dana Brown近期接受採訪時也透露，太空人其實有意續約，也和Bregman提出球隊最好報價，但談判陷入僵局，因此太空人只好採取其他行動來補強陣容。太空人在休賽季把明星外野手Kyle Tucker交易至芝加哥小熊，換回內野手Isaac Paredes、投手Hayden Wesneski、內野手Cam Smith，以及2024年選秀首輪第73順位的年輕潛力新秀，其中Paredes也被視為Bregman離隊後的三壘接班人。根據《USA Today》記者Bob Nightengale報導指出，太空人曾開出一份6年總值約1.56億美元（約合新台幣51億）的合約給Bregman，但Bregman希望合約總值能夠突破2億美元，因此雙方談判陷入僵局。在送走Tucker後，太空人以3年6000萬美元（約合新台幣19.6億）的合約簽下Christian Walker，Brown在採訪中也透露，依目前的陣容看起來新賽季的主力三壘手將是Paredes，一壘防區將交給Christian Walker。