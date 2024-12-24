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只要願意，任何職業都難不倒妳！參加職業訓練的溫彣以往皆從事餐飲相關職務，因餐飲產業的工作時間及休假大多屬排班性質，期盼能有固定工作作息，而萌生轉換跑道的想法，進而參加勞動部高屏澎東分署開辦的「電腦數值控制與機械加工」，從頭開始學習，最後成功錄取科技產業公司的自動化加工技術員。勞動部高屏澎東分署2025年度第2梯次自辦職前訓練報名時間即日起至2025年2月10日止受理報名，內容有「電腦數值控制與機械加工」、「電腦輔助創意設計與製造」、「旅遊從業人員」、「綜合銲接」、「網拍多媒體行銷」、「機電控制」、「冷凍空調」、「室內及工業配線」及「智慧行動商務系統開發」等多項職訓課程溫彣過去曾從事餐飲業，對於機械加工毫無相關經驗，曾對自己能否上手感到擔憂，但勞動部高分署所安排的職訓課程內容非常全面且紮實，涵蓋了從產業類型、理論知識到機台實務操作等各方面，且在職訓師朱享仁的耐心教導下，她逐漸克服了對新領域的陌生感，成功掌握了機台操作技能。最終，她不僅順利取得機械加工丙級與乙級等相關證照，也更加堅定了未來投身此領域發展的決心，參與高分署舉辦的廠商就業媒合徵才活動，在面試中表現出色，成功錄取科技產業公司的自動化加工技術員的職位，在機械產業中展現實力，不僅突破性別偏見，也為自己開闢出一條全新的職涯道路。溫彣鼓勵有志學習新技能的朋友，勇於正視自己的不足、大膽嘗試，善加利用勞動部多樣化的職訓資源和管道，提升自我技能、突破既有框架，為職涯增添新的價值。她表示未來有機會還要利用下班時間進修職業安全相關課程，拓展不同領域，以穩健的步伐朝向屬於自己的職業巔峰邁進。勞動部高屏澎東分署長郭耿華表示，分署辦理職前訓練課程，根據產業需求及就業趨勢，提供多元職類的專業技能培訓，提供失、待業者儲備並提升專業技能，並在結訓前協助媒合工作機會，結訓後順利銜接職場，只要願意行動，勞動部職訓資源都能成為支持其職涯發展的重要夥伴。