我是廣告 請繼續往下閱讀

為了提升國道道路容量或提升出口車流紓解效率，高公局今（2024）年針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出到濱江北出等7處路段辦理新增車道，改善後可提速最多30公里外，通過車流提升54%，減少回堵情況。另也針對13處路段進行車道調整。高公局表示，國道交通量自2015年到2023年每年平均成長約2%，部分路段受到尖峰時段容量不足、出口回堵、車流交織頻繁等影響導致壅塞，今年共完成22處壅塞路段短期改善措施，其中有7處匝道新增車道。高公局表示，今年除了針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出至濱江北出等7路段辦理新增車道，也陸續完成國1北向東湖-汐止系統、后里北出、北向仁德服務區-仁德系統及國3南向三鶯-鶯歌系統等13處路段車道調整。高公局表示，其中，國1北向仁德服務區-仁德系統在8/14完成1個輔助車道增設，改善後主線交通量提升2.8%、車速提升9.8%。另針對國1北向大灣-台南系統及國10東向燕巢-燕巢系統等2處路段實施或延長開放路肩措施。高公局表示，後續將持續監控路段車流狀況，滾動檢討及研議可行短工期、低成本改善作為，持續推動中長期改善措施，如國1五堵至汐止交流道路段拓寬工程，台北及圓山交流道改善工程，楊梅到頭份拓寬工程，后里至大雅路段拓寬工程及國道7號建設計畫等。