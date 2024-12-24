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▲曼吉昂（中）涉嫌槍殺美國醫保CEO，被紐約州最高法院提審。（圖／美聯社／達志影像）

▲涉嫌槍殺聯合健康保險執行長的曼吉昂今出庭，法院外出現大批支持者高舉標語，要求將其無罪釋放。（圖／美聯社／達志影像）

美國聯合健康保險公司（UnitedHealthcare）執行長布萊恩·湯普森（Brian Thompson）在曼哈頓街頭遭槍殺，涉嫌行凶的26歲男子曼吉昂（Luigi Mangione）23日首度在紐約州法院出庭，根據檢方起訴書，曼吉昂面臨11項罪名，若罪名成立，恐將面臨無期徒刑且不得假釋，出庭時曼吉昂對州檢方提出的一級謀殺罪、非法持有武器與恐怖行為等指控一概否認。根據檢方起訴書，曼吉昂面臨11項罪名，包括一級謀殺罪、二級謀殺罪、非法持有武器及偽造文件等指控，案件的聽證會由曼哈頓地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）負責。檢察官強調，因涉及「數千小時的影像紀錄」及大量證據，案件處理過程將耗時。在紐約出庭時，曼吉昂身穿酒紅色毛衣及卡其褲，面對鏡頭表現平靜。他的律師批評紐約市長亞當斯（Eric Adams）過度高調介入案件，影響公正審理。法官則承諾謹慎挑選陪審團以保障公平，案件的審理下一次定於2025年2月21日進行。此外，庭外也聚集了大批支持與抗議群眾，部分抗議者揮舞著「醫療是人權」的標語，高呼對美國醫療系統的憤怒，認為曼吉昂的行為是對保險公司剝削行徑的反抗，而非恐怖主義。湯普森的遇害事件揭露了美國醫療保險制度的矛盾，根據一份統計顯示，超過45%的投保人曾在預期免費的醫療服務中被收取額外費用，而僅有不到半數提出質疑。聯合健康保險公司也因拒絕理賠和訴訟不透明性飽受爭議。曼吉昂出生於馬里蘭州巴爾的摩，來自房地產富裕家族，並以優異成績畢業於賓州大學，擁有電腦科學學士及碩士學位，根據警方搜出的手寫文件，曼吉昂對美國醫療保險制度深感不滿，特別批評聯合健康保險公司以獲利為目的，傷害公共利益。