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▲7-11全新飲品「蜜香伯爵拿鐵」，與擁有百年歷史的英國茶品牌Whittard共同合作。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲7-11門市有聖誕節優惠，指定飲品第2杯10元。（圖／業者提供）

▲7-11星級饗宴與「Seasons by olivier e.」合作，由餐廳創辦人──坐擁27顆米其林星肯定的主廚 Olivier Elzer風味指導。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇餐具組，400點+199元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇透明直傘，400點+299元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元。（圖／業者提供）

▲吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元。（圖／業者提供）

搶攻年末聖誕節、跨年商機！7-11首度聯名「英國茶品牌Whittard」，推出新口味奶茶「蜜香伯爵拿鐵」，每杯售價80元，明（25）日至2025年1月7日，CITY TEA全品項第二杯半價，即起還有濃粹拿鐵、焙烤榛果拿鐵、太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元。7-11即起與擁有百年歷史的英國茶品牌Whittard共同合作推出全新飲品「蜜香伯爵拿鐵」，Whittard 經典33號伯爵茶包為基底，獨特佛手柑香氣融入奶香、點綴一抹香甜蜂蜜，增添飲品風味層次，每杯售價80元，自12月25日至2025年1月7日期間更享CITY TEA全品項第二杯半價（含珍珠飲品）。同時還推出共同合作杯身與杯套，以Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝為靈感，復古藍色矢車菊花瓣圖樣，滿滿的英式優雅風格。另外，消費者還可拿杯套至Whittard實體店面，享全品項9折。此外，7-11歡慶聖誕節，即起至12月25日前，指定咖啡同價位第二杯10元。◾中杯太妃焦糖瑪奇朵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾中杯焙烤榛果拿鐵第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）◾濃萃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）◾四季春青茶第2杯10元，6.4折（原價35元、特價23元）7-11星級饗宴與「Seasons by olivier e.」合作，由餐廳創辦人──坐擁27顆米其林星肯定的主廚 Olivier Elzer風味指導。其中有4款商品以經典「法式烤雞」為靈感，主廚嚴選數種香料醃製入味，搭配多樣化食材和不同料理手法，像是「法式烤雞佐時蔬」、「法式香草烤雞翅」、「法式烤雞佐牛肝菌燉飯」、「法式烤雞佐芥末籽白醬飯捲」等一系列滿足味蕾的法式烤雞料理。還有以濃郁的紅酒醬汁燉煮牛肉，呈現優雅法式餐桌風味的「紅酒燉牛肉義大利麵」、以及「法式起司燻培根厚土司」、「焦糖閃電泡芙」、「法式香蒜小短棍」、「法式康堤起司手撕包」等。此外，全家便利商店12月25日起再加碼吉伊卡哇集點加價購，共7款系列商品全通路獨家販售，點選全家會員APP中的「兌點趣」，選擇兌點商城中的「吉伊卡哇」，就可用線上支付的方式下單想要的商品。📍活動日期：12月25日10:00至2025年2月4日📍訂購方式：全家會員APP→兌點趣→兌點商城→ 點選「吉伊卡哇」◾吉伊卡哇造型磁鐵夾3入，400點+149元◾吉伊卡哇餐具組，400點+199元◾吉伊卡哇絨毛吊飾共3款，400點+379元◾吉伊卡哇透明直傘，400點+299元◾吉伊卡哇造型盤共3款，400點+249元◾吉伊卡哇浮雕杯共3款，400點+249元◾吉伊卡哇絨毛筆袋共2款，400點+449元