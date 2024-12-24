NBA塞爾提克當家球星Jayson Tatum缺陣，儘管Jaylen Brown全場砍下35分，但球隊仍在客場以104：108不敵奧蘭多魔術。賽後Brown對裁判的吹罰尺度表達了不滿。
因病無法出戰的Jayson Tatum剛在上一場對公牛的比賽中貢獻43分大三元，他的缺陣讓塞爾提克的進攻體系明顯受限。主教練Joe Mazzulla表示：「我們當然非常想念Tatum，特別是在比賽關鍵時刻，他的存在能給球隊提供巨大幫助。」
Brown對裁判吹罰尺度提出質疑
Brown在賽後批評裁判對綠衫軍非常不利：「這是一場身體對抗激烈的比賽，我們需要更好地迎接挑戰。然而，我們覺得裁判的判罰偏向魔術。」Brown全場僅獲得6次罰球機會，他認為塞爾提克無法與魔術匹配的身體對抗，成為比賽敗因之一：「他們被允許用更多的身體對抗，而我們卻因一些小接觸被吹罰，這確實影響了我們的表現。」
塞爾提克在上半場表現出色，一度以58：43領先，展現了良好的攻防節奏。然而，魔術在第三節掀起猛烈反擊，單節凈勝15分將比分追平。第四節魔術更是將領先擴大到雙位數，儘管塞爾提克在最後時刻縮小分差，Al Horford的關鍵三分未能命中，而Tristan da Silva則用一記鎖定勝局的三分幫助魔術取得勝利。
本場比賽，魔術的Tristan da Silva拿下18分，其中包括最後關鍵的三分；Jaylen Suggs則貢獻16分。塞爾提克方面，除了Jaylen Brown的35分外，Kristaps Porzingis與Derrick White各得17分，但仍未能改變比賽結局。
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Brown對裁判吹罰尺度提出質疑
Brown在賽後批評裁判對綠衫軍非常不利：「這是一場身體對抗激烈的比賽，我們需要更好地迎接挑戰。然而，我們覺得裁判的判罰偏向魔術。」Brown全場僅獲得6次罰球機會，他認為塞爾提克無法與魔術匹配的身體對抗，成為比賽敗因之一：「他們被允許用更多的身體對抗，而我們卻因一些小接觸被吹罰，這確實影響了我們的表現。」
塞爾提克在上半場表現出色，一度以58：43領先，展現了良好的攻防節奏。然而，魔術在第三節掀起猛烈反擊，單節凈勝15分將比分追平。第四節魔術更是將領先擴大到雙位數，儘管塞爾提克在最後時刻縮小分差，Al Horford的關鍵三分未能命中，而Tristan da Silva則用一記鎖定勝局的三分幫助魔術取得勝利。
本場比賽，魔術的Tristan da Silva拿下18分，其中包括最後關鍵的三分；Jaylen Suggs則貢獻16分。塞爾提克方面，除了Jaylen Brown的35分外，Kristaps Porzingis與Derrick White各得17分，但仍未能改變比賽結局。