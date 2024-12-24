我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA塞爾提克當家球星Jayson Tatum缺陣，因病無法出戰的Jayson Tatum剛在上一場對公牛的比賽中貢獻43分大三元，他的缺陣讓塞爾提克的進攻體系明顯受限。Brown在賽後批評裁判對綠衫軍非常不利：「這是一場身體對抗激烈的比賽，我們需要更好地迎接挑戰。然而，我們覺得裁判的判罰偏向魔術。」Brown全場僅獲得6次罰球機會，他認為塞爾提克無法與魔術匹配的身體對抗，塞爾提克在上半場表現出色，一度以58：43領先，展現了良好的攻防節奏。然而，魔術在第三節掀起猛烈反擊，單節凈勝15分將比分追平。第四節魔術更是將領先擴大到雙位數，儘管塞爾提克在最後時刻縮小分差，Al Horford的關鍵三分未能命中，而Tristan da Silva則用一記鎖定勝局的三分幫助魔術取得勝利。本場比賽，魔術的Tristan da Silva拿下18分，其中包括最後關鍵的三分；Jaylen Suggs則貢獻16分。塞爾提克方面，除了Jaylen Brown的35分外，Kristaps Porzingis與Derrick White各得17分，但仍未能改變比賽結局。