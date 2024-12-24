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▲NBA傳奇球星Bernard King，是史上唯一一位在聖誕大戰攻下60分球星，該年球季也堪稱他的生涯巔峰。（圖／美聯社／達志影像）

▲「詹皇」LeBron James共參加了18場聖誕節比賽，是歷史上出賽次數最多的球員。（圖／美聯社／達志影像）

自1947年NBA開啟聖誕節比賽的傳統以來，12月25日已成為NBA年度的重點賽事。這一天，頂級球星與強權對決為球迷獻上精彩戲碼，也留下無數經典紀錄。從單場最高得分到歷史出賽次數最多的球員，這些紀錄見證了NBA聖誕節比賽的輝煌歷程。聖誕節比賽始於1947年，當年紐約尼克以89：75擊敗普羅維登斯蒸汽機隊，開啟了這項傳統。此後，NBA僅在1998年因停擺取消聖誕比賽。與其他北美職業聯賽相比，NBA的聖誕節比賽焦點擺在頂級球隊和明星球員之間的對決，成為NBA最受關注的例行賽之一。1984年的一場比賽成為聖誕節比賽的經典時刻。當時紐約尼克的Bernard King砍下60分，創下聖誕節比賽的單場最高得分紀錄，至今未被打破。而這些比賽在電視時代的助力下，進一步鞏固了NBA聖誕節比賽的傳奇地位。1984年，Bernard King在聖誕節比賽中拿下60分，創下至今未被打破的紀錄。此外，Wilt Chamberlain（59分）、Rick Barry（50分）和Luka Doncic（50分）也都在聖誕夜歷史留名。LeBron James共參加了18場聖誕節比賽，是歷史上出賽次數最多的球員。他同時也是聖誕節比賽累積得分最高的球員，總計476分。Bill Russell在聖誕節比賽中抓下176個籃板，Oscar Robertson則送出145次助攻，分別位居這兩項數據榜首。累積三分命中最多的球員是James Harden，共命中31球。而單場三分命中最多的紀錄由Grayson Allen、Luka Doncic和Patty Mills共同保持，各命中8球。共有九位球員在聖誕節比賽中達成大三元，包括Oscar Robertson（4次）、LeBron James和Nikola Jokic等現役或退役球星。在主帥方面，Phil Jackson與Jack Ramsay各自贏得了11場聖誕節比賽的勝利，並列第一。而波特蘭拓荒者從1972年至2007年創下13連勝的聖誕節紀錄，至今仍是球隊在聖誕大戰的紀錄。紐約尼克與湖人是贏得最多聖誕大戰勝利的球隊，共24勝。而邁阿密熱火則以.857的勝率位居勝率榜首，尤其在總教練Erik Spoelstra的帶領下，熱火聖誕節比賽保持全勝。