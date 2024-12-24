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征戰NBA 22個賽季，今年底就要滿40歲的湖人頭號球星「詹皇」LeBron James，本季屢屢締造史上第一人紀錄，而身為NBA歷史得分王的他，今天碰上還在重建的活塞，更顯偉大之處，生涯總得分破4萬，和活塞全隊17人只差4582分。James近日累積出賽時間超越「天勾」Kareem Abdul-Jabbar（賈霸）的57446分鐘，成為NBA史上出賽最多的球員，例行賽得分上雙場次也超越Abdul-Jabbar的1509場，為史上之最。今天出戰活塞，比賽時官方秀出統計數據，James 的生涯得分累積41072分，活塞整隊球員生涯得分加總45654分，James個人數據堪比整隊加總，相當誇張。活塞陷入長久的重建期，去年寫下破NBA紀錄的28連敗，以及隊史最差的14勝68敗，本季前終於動了起來，換掉總管和教練，終於看見些微曙光，今天也靠著團隊之力以117：114險勝湖人，加上前役打敗有Kevin Durant的太陽，取得2連勝，目前以13勝17負暫居東區第10。