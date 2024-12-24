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位於英國西南部威爾特郡，擁有近5000年歷史的巨石陣（Stonehenge）一直吸引著全世界的目光，每年有超過百萬遊客走訪，大家對於當時人們為何要如此大費周章搬運排列巨石十分好奇。而最新研究認為，巨石陣不僅具有宗教目的，更是古英國人為了團結人民的政治手段。綜合外媒報導，上週最新發表在《考古學國際》的一份研究報告指出，巨石陣的建設早在公元前3000年就開始了，分為好幾個階段進行，而位於巨石陣中心的「祭壇石」（Altar Stone）來自蘇格蘭東北部，據信離巨石陣現址有700多公里遠，約於公元前2500年前後被搬運到陣中。關於巨石陣和祭壇石的確切用途仍然存在許多疑問，但一般相信具有宗教功能，用來舉行宗教儀式或是墓葬儀式，同時也是觀察太陽與月亮運行軌跡的大型天文台。最新研究則認為，除了上述宗教功能外，巨石陣的石頭來自英國各地，祭壇石更是遠從蘇格蘭東北搬運而來，這讓巨石陣也像是一座象徵古英國各民族統一的紀念碑。研究第一作者，倫敦大學學院考古學研究所教授皮爾森（Mike Parker Pearson）表示，當時輪子已被發明，但尚未傳入英國，所以巨大的石塊很可能是在木軌上以滑動的木製雪橇來拖動，動員數百至上千人，估計需耗時8個月不斷重新鋪設木軌來搬運巨石。而這段漫長的巨石運輸之旅，則成了沿途民眾舉辦盛會和慶祝活動的最佳理由，人們齊心協力來組織如此龐大的活動，說明從蘇格蘭到英格蘭，2地的古代社會之間存在合作網絡，也有高度的文化相似性。皮爾森認為，作為一個島國，古英國的人口曾發生多次重大變化，大約西元前2500年左右，來自歐洲、主要是現在德國與荷蘭的人們開始大批抵達英國，這些湧入的新來者帶來某種程度的正當性危機，而約在同時展開的巨石陣建造工程，就是當地社群為了團結這些新移民的回應。巨石陣將各地岩石聚集在一起，象徵並體現了不同社區之間的團結，慶祝他們與祖先和世界的永恆聯繫。巨石陣於1986年被聯合國列為世界文化遺產，至今每年的冬至與夏至時分，巨石陣都會吸引來自各地的人們在那裡祈禱、冥想。