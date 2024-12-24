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▲Jonathan Kuminga豪取26分、8籃板與4助攻。（圖／美聯社／達志影像）

▲Stephen Curry需要更多的隊友支援。（圖／美聯社／達志影像）

NBA勇士近13場比賽僅拿下3勝，在Curry肩負著巨大進攻責任，近期狀態不佳讓球隊進攻體系顯得脆弱。教練Steve Kerr必須重新調整戰術，讓其他球員分擔重任。例如，此外，Andrew Wiggins也需要更加穩定的輸出，他在對溜馬的比賽中攻下16分，若能通過切入與中距離跳投戰術，發揮更多作用，將有助於減輕Curry的壓力。同時，板凳深度的發揮也是關鍵，Trayce Jackson-Davis與Buddy Hield等替補球員已在本賽季多次展現進攻實力，他們的參與能有效分攤主力球員的負擔。戰術層面上，勇士應考慮加強內線進攻。利用內線球員如Trayce Jackson-Davis的身高優勢與籃下得分能力，來彌補外線命中率低下的影響。同時，提升比賽節奏與快攻效率也能創造更多輕鬆得分的機會，避免陷入陣地戰的僵局。增加無球戰術的多樣性，例如更多的掩護與切入，也能為其他球員創造空檔投籃的機會。心理調適與疲勞管理亦不可忽視。此外，球隊也應提供專業心理支持，幫助球員處理壓力與情緒，這對於連敗中的球隊尤其重要。若Curry的狀態長期未能改善，管理層可能需要考慮在交易市場上尋求補強。