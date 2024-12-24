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台北101董事長賈永婕23日再度到立法院備詢。民進黨立委郭國文質詢時建議，應把101從台北層級，提升到國際層級，改名成台灣101，國民黨立委葉元之批「吃飽太閒」，日本的東京鐵塔、韓國的首爾塔、阿拉伯聯合大公國的杜拜塔，也是用城市名字取，也沒看他們說要改名日本塔、韓國塔，人家日本人跟韓國人也沒覺得這樣是矮化。葉元之說，台北101已經世界聞名了，國際觀光客來台灣都要找台北101，突然給人家觀光客改名字，世界各國旅遊指南都要改寫？Google地圖也要改？且可能連捷運站都要改名，改名的錢郭國文要出嗎？葉元之表示，奉勸民進黨不要一直去想這些意識形態的東西，一邊喊《財政收支劃分法》修法讓中央沒錢了，一邊又要為了改名浪費公帑，製造社會混亂，根本沒有哪個台灣人會覺得台北101名字有什麼不好，台北101早就是台灣之光了，根本沒有改名的必要，民進黨立委還是把工作重心擺在預算審查上吧。