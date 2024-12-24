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統一企業集團台中港物流園區的第一期工程捷盟物流中心棟，於今（24）日舉行上樑祈福典禮，現場有台中港務分公司主管、統一集團主管、協力廠商及當地知名企業代表等參加，共同見證這一重要時刻。統一企業集團於去（2023）年2月向台灣港務股份有限公司承租「臺中港埠服務專業區(II)」2.8萬坪土地，租期50年，將開發興建一座複合式物流園區。該園區總樓地板面積4.3萬坪，興建常溫物流中心(捷盟行銷)、低溫物流中心(統昶行銷)、EC物流中心(大智通文化行銷)等，並設有物流營運總部大樓、物流車專用加油站(統一精工)及統一超商等設施。物流園區空間設計將符合進駐業者的需求，提供具安全性、獨立性及彈性機能設備，亦設置最大化儲存空間，可使進駐物流業者增加配送量能。同時，該園區引進AS/RS倉儲系統及其他自動化/智能科技的運用，以提高物流作業效能。另將透過AI 影像辨識系統、電子告示牌系統、物流車智慧管理系統等智能化管理，提升管理效率及準確率，以達到園區內外順暢交通、維護安全目的。統一企業集團表示，已於北、中、南、高等區打造多溫層、現代化、智慧化物流園區，通過投資先進的物流設備，提升本集團物流基礎建設的整體效能，提供高效率、安全可靠的物流服務。而台中港物流園區經過1年多工程進度推展，第一期捷盟物流中心棟已完成主體建築物鋼構吊裝今進行上樑儀式。本案為繼新市物流園區後，第二座上樑的大型物流園區。統一企業集團表示，本案第一期捷盟物流中心棟已順利完成上樑，將於2025年底取得使用執照，同步進行空間裝修、自動化物流設備安裝測試、人員訓練等作業。並於2026年上半年正式啟用，全區開幕營運後將創造1000個就業機會，服務大台中地區約1000家7-Eleven、康是美、星巴克等通路。