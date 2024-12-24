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33歲中國女子李卓君（Zhuojun「Sally」Li，音譯）與其33歲台裔丈夫陳嘉寶（Jai-Bao “Rex” Chen）遺體日前遭到殺害棄屍。澳洲警方上週證實陳嘉寶欠債，妻子成為無辜受害者，如今更有澳洲媒體發現，陳嘉寶有著「嚴重且複雜」的犯罪史，多年前就曾因為運毒被捕、判刑，後續又染上賭博惡習，欠下巨額高利貸，不幸招致殺身之禍。來自中國的李卓君在11日時被發現遭到殺害，陳屍在澳洲雪梨機場附近的「約瑟夫班克斯公園」，其遺體被一名慢跑者發現。澳洲警方後續在17日時，於10公尺外的溪流中尋獲陳嘉寶的遺體。警方認為，此次的「雙重謀殺案」與財務債務有關。澳洲媒體上週揭露，陳嘉寶長期有賭博習慣，因為借高利貸欠下鉅額賭債，幾年前還曾販毒。綜合雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）、每日郵報等媒體報導，雪梨晨鋒報取得法院檔案顯示，陳嘉寶在被殺害之前，因涉嫌與販毒而遭到警方盯上，並在2020年的緝毒行動中遭到逮捕，也因此，警方在陳嘉寶死亡之前，就已經掌握了大量他的資料，包括DNA與電話紀錄。陳嘉寶在一個名為「LeafedOut」的網站，以「虎克船長」（Captain Hook）為暱稱擔任運毒車手，全年在雪梨等多地運送大麻及含有大麻成分的食品。陳嘉寶的服務廣受好評，卻也因此被臥底警察盯上。他的其中一名訂購了數百澳元毒品的女客戶，其實是臥底警察，該警察使用了可追蹤的鈔票進行付款。澳洲警方於2020年7月17日攔下陳嘉寶的銀色車輛，車內傳出了濃烈的大麻氣味。警方在車內搜出2個裝滿毒品的三明治袋等。不過陳嘉寶宣稱這些大麻都是個人使用，且用量很大。當時車上有還有一名女乘客一起從事毒品交易，而且此女並非妻子李卓君，李卓君對此毫不知情。後續警方搜查陳嘉寶的公寓，發現大麻製成的布朗尼蛋糕、杯子蛋糕和大麻袋裝品。警方指出，「供應違禁藥物是被告的唯一收入來源」，他的犯行「嚴重且複雜」，「透過網路平台宣傳並安排違禁藥物的供應。」2020年11月，雪梨法院判處陳嘉寶販毒等7項相關罪名，被判12個月社區矯正令。2022年7月，陳嘉寶又因闖紅燈被攔下，車上與住家先後搜出大量毒品，遭判18個月社區矯正令。報導指出，陳嘉寶留在澳洲，與妻子一同生活，同時也累積了大量的賭債，澳洲警方研判夫妻倆可能因此遇害。