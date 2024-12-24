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▲「詹杜庫」LeBron James 、Stephen Curry、Kevin Durant在巴黎奧運合體，幫助美國男籃奪金。（圖／取自美國隊推特）

NBA官方推特今（24）日分享一組現役傳奇3人「詹杜庫」LeBron Jaems、Stephen Curry和Kevin Durant的合影，並宣布將很快將在ESPN和ABC電視台播出3人的專訪，來為聖誕大戰預熱。預計將在12月25日凌晨4點開播，來為聖誕大戰預熱。「詹杜庫」今年夏天一起代表了美國隊參加了巴黎奧運的男籃賽事，並且幫助球隊完成5連霸，拿下奧運金牌。這是3人歷史性首次在正式賽事合體，在四強對上塞爾維亞和冠軍戰對決法國的2場賽事，他們火力全開，率隊艱辛取得勝利，完成登頂。近期，NBA官方攝影師Jim Poorten在個人Instagram上分享了「詹杜庫」3人接受訪問時的合照。《NBA on ESPN》官方推特隨後預告了這段採訪的具體播出時間，預計會是在12月25日凌晨4點ESPN的《NBA Today》期間，以及美國當地時間聖誕節ABC電視台的聖誕大戰轉播期間。目前尚未公布這3位球星將會談論什麼內容，但光是這3人在一起做一件事，就夠吸引球迷眼球了。不過在今天的比賽之中，Jaems、Curry和Durant所屬的球隊都輸球，先是太陽隊在客場以90：117輸給丹佛金塊隊，遭遇3連敗，戰績變成14勝14負，排名西區第11。之後是勇士慘遭溜馬逆轉，在主場以105：111輸給對手，Curry全場13投僅2中，三分球9投2中，得到10分5籃板7助攻，戰績15勝13敗；然後是湖人以114：117輸給底特律活塞，James得到得到28分11籃板11助攻的大三元數據，戰績變成16勝13敗。