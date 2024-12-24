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台灣近期一場「聖誕老人硬舉大賽」登上外媒《BBC》版面，這場為了鼓勵長者保持運動習慣，特別為70歲以上長者設計的比賽期間，以現年90歲的鄭陳金梅，用45公斤的硬舉成績突破個人紀錄，成功吸引全球目光，並登上國際媒體版面。《BBC》報導以台灣即將邁入超高齡社會為背景，特別提及此賽事展現出長者透過運動維持健康的積極面向，並提到台灣政府在2025年計劃建設288個健身俱樂部以支持高齡族群的健康需求。其中一名參加由健身中心「練健康」主辦的「聖誕老人硬舉大賽」參賽者為現年90歲的鄭陳金梅，她因車禍導致逐漸失去肌肉與行動力，甚至一度需要拄拐杖行走，加上罹患帕金森氏症，讓她一度對生活失去信心，但在孫女陳姵君的鼓勵下，她開始嘗試健身運動，並在專業教練的指導下進行肌力訓練。經過一年多的努力，鄭陳金梅的身體狀況顯著改善，不僅能夠擺脫拐杖自如行走，還在「聖誕老人硬舉大賽」中以30公斤起手，逐步挑戰到45公斤，最終成功刷新自己的紀錄，更於賽後表示「覺得自己還能舉更重！明年一定會再來挑戰！」今年參賽者多達226人，其中45位年齡超過70歲，最年長的參賽者高達92歲。賽事中，除了鄭陳金梅之外，也有多位長者克服慢性疾病或手術後的限制，展現出不屈不撓的精神。《BBC》報導指出，台灣即將在2025年進入「超高齡社會」，如何幫助高齡人口延緩衰老成為重要課題。透過像「聖誕老人硬舉大賽」這樣的活動，不僅讓長者展現運動成果，也成為全球高齡社會健康策略的範例。此外，報導中也提到台灣政府積極推動的健身俱樂部計畫，期望透過完善的設施，幫助長者改善健康、提升生活品質。