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連鎖速食龍頭麥當勞發生主管侵犯女員工事件，引發全台輿論關注，士林地檢署發新聞稿表示，正積極偵辦中，將盡速查明事實。美國麥當勞也曾發生類似案例，某分店經理性侵14歲女員工，被判10年有期徒刑，加盟商最終拿出435萬美元賠償金，約新台幣1.4億元與受害少女家屬和解。綜合外媒報導，美國這起性侵案發生在賓州某加盟店分店，店經理加納（Walter A. Garner）於2021年2月，在休息時間於廁所性侵14歲女員工，受害少女當下未立即報警，直到4月份另位員工舉報，才讓案情曝光。加納被捕後坦承犯行，被判10年有期徒刑。離譜的是，加納早在2003年就因性侵一名10歲女童入獄，其個資被列在《梅根法案》（Megan's Law）的資料庫中，供民眾查詢以事先採取保護措施，但麥當勞卻讓加納擔任店經理負責管理未成年女員工。且加納犯案前數月就曾對該位女員工多次出言騷擾，女員工雖出言抗議，但卻沒有其他人制止加納的行為。美國麥當勞員工曾因此案發起罷工，呼籲總公司重視性騷擾和暴力問題，最終該分店加盟商支付435萬美元賠償金與受害少女家屬達成和解。這起官司還衍生案外案，該分店加盟商將人力資源網站「Backgroundchecks.com」也告上法院，理由是該網站的人力資料庫中未正確紀錄加納的前科，這才導致加納被聘用。