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▲金塊明星中鋒Nikola Jokic全場攻下32分。（圖／美聯社／達志影像）

▲Kevin Durant對於連敗表達不滿。（圖／美聯社／達志影像）

，也讓球隊內部的問題進一步暴露。金塊Nikola Jokic在第三節發威，砍下全場32分中的13分，帶領丹佛隊在該節以45：28大幅拉開分差，並最終以27分的巨大優勢結束比賽。金塊另一位核心Michael Porter Jr.全場12投10中，高效攻下24分，為球隊大勝奠定基礎。即使後衛Jamal Murray因左腳踝扭傷缺陣，金塊依然展現出極強的競爭力。相較之下，太陽隊的情況卻顯得十分掙扎。核心後衛Devin Booker因左腹股溝傷勢缺席，Grayson Allen則因腦震盪檢測程序無法上場。雖然Kevin Durant與Bradley Beal各自攻下23分，但整體進攻效率低下，尤其是第三節崩盤，讓太陽完全失去競爭力。賽後，Durant的發言揭示了太陽隊目前的窘境。本季太陽太過依賴杜蘭特的得分能力來支撐，但近期連敗顯示，這樣的策略已不再足夠。尤其在缺少其他主要得分手的情況下，太陽隊的進攻火力顯得十分單薄。值得注意的是，目前太陽隊的戰績已接近五成勝率的警戒線，若不做出有效調整，可能會進一步滑落至聯盟後段。聖誕節將迎來與金塊的再次交手，這對於太陽隊來說是一場不容有失的比賽。如何在短時間內提升進攻穩定性，並限制對手核心球員的發揮，將是球隊的首要任務。