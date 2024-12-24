NBA鳳凰城太陽隊陷入困境，近期苦吞三連敗，包括今(24)日90：117不敵丹佛金塊，這場敗仗不僅讓太陽跌出西區前10，也讓球隊內部的問題進一步暴露。
金塊Nikola Jokic在第三節發威，砍下全場32分中的13分，帶領丹佛隊在該節以45：28大幅拉開分差，並最終以27分的巨大優勢結束比賽。
金塊另一位核心Michael Porter Jr.全場12投10中，高效攻下24分，為球隊大勝奠定基礎。即使後衛Jamal Murray因左腳踝扭傷缺陣，金塊依然展現出極強的競爭力。
太陽陷入低潮
相較之下，太陽隊的情況卻顯得十分掙扎。核心後衛Devin Booker因左腹股溝傷勢缺席，Grayson Allen則因腦震盪檢測程序無法上場。雖然Kevin Durant與Bradley Beal各自攻下23分，但整體進攻效率低下，尤其是第三節崩盤，讓太陽完全失去競爭力。
賽後，Kevin Durant在訪問中直言：「我們都感到非常沮喪。我們知道自己能打得更好，但現在的問題是缺乏穩定性。我們有時候會有好表現，但整體而言不夠連貫。」
Durant的發言揭示了太陽隊目前的窘境。本季太陽太過依賴杜蘭特的得分能力來支撐，但近期連敗顯示，這樣的策略已不再足夠。尤其在缺少其他主要得分手的情況下，太陽隊的進攻火力顯得十分單薄。
關鍵時刻與太陽隊的隱憂
值得注意的是，太陽中鋒Jusuf Nurkic曾在過去多次成功限制Jokic，但此次卻迅速陷入犯規麻煩。Nurkic僅出場9分15秒便累積四次犯規，太陽對Jokic的防守形同虛設，內線完全失去競爭力。
目前太陽隊的戰績已接近五成勝率的警戒線，若不做出有效調整，可能會進一步滑落至聯盟後段。聖誕節將迎來與金塊的再次交手，這對於太陽隊來說是一場不容有失的比賽。如何在短時間內提升進攻穩定性，並限制對手核心球員的發揮，將是球隊的首要任務。
杜蘭特強調：「我們需要更穩定地表現，而不是一場比賽中僅有幾個亮點。我們必須找到方法讓每個人都參與進來，並在場上保持連續性。」
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金塊另一位核心Michael Porter Jr.全場12投10中，高效攻下24分，為球隊大勝奠定基礎。即使後衛Jamal Murray因左腳踝扭傷缺陣，金塊依然展現出極強的競爭力。
太陽陷入低潮
相較之下，太陽隊的情況卻顯得十分掙扎。核心後衛Devin Booker因左腹股溝傷勢缺席，Grayson Allen則因腦震盪檢測程序無法上場。雖然Kevin Durant與Bradley Beal各自攻下23分，但整體進攻效率低下，尤其是第三節崩盤，讓太陽完全失去競爭力。
賽後，Kevin Durant在訪問中直言：「我們都感到非常沮喪。我們知道自己能打得更好，但現在的問題是缺乏穩定性。我們有時候會有好表現，但整體而言不夠連貫。」
Durant的發言揭示了太陽隊目前的窘境。本季太陽太過依賴杜蘭特的得分能力來支撐，但近期連敗顯示，這樣的策略已不再足夠。尤其在缺少其他主要得分手的情況下，太陽隊的進攻火力顯得十分單薄。
關鍵時刻與太陽隊的隱憂
值得注意的是，太陽中鋒Jusuf Nurkic曾在過去多次成功限制Jokic，但此次卻迅速陷入犯規麻煩。Nurkic僅出場9分15秒便累積四次犯規，太陽對Jokic的防守形同虛設，內線完全失去競爭力。
目前太陽隊的戰績已接近五成勝率的警戒線，若不做出有效調整，可能會進一步滑落至聯盟後段。聖誕節將迎來與金塊的再次交手，這對於太陽隊來說是一場不容有失的比賽。如何在短時間內提升進攻穩定性，並限制對手核心球員的發揮，將是球隊的首要任務。
杜蘭特強調：「我們需要更穩定地表現，而不是一場比賽中僅有幾個亮點。我們必須找到方法讓每個人都參與進來，並在場上保持連續性。」