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▲食藥署公布邊境查驗不合格名單，其中，欣葉國際餐飲股份有限公司自美國進口的冷凍北黃道蟹遭檢出重金屬鎘超標。（圖/食藥署提供）

▲欣葉並秀出放棄書證實該產品已同意直接銷毀，並負擔一切費用的放棄書證明。（圖／翻攝畫面）

衛福部食品藥物管理署今（24）日公布邊境商品查驗不合格情形，其中知名台菜餐廳欣葉自美國進口「冷凍北黃道蟹」檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，20公斤依規定退運或銷毀。而欣葉餐飲集團也立即發出聲明，表示該冷凍北黃道蟹為海外公司業務開發主動提供之樣品，得知檢驗不符後已回覆同意直接銷毀，並未購入或使用該批產品。食藥署今日下午公布邊境商品不合格清單，共23件商品不合格，包括中國進口的冷凍青花菜、白蘿蔔、辣椒，秘魯的鮮藍莓、韓國的醬油、辣椒粉，斯里蘭卡的薄荷葉茶等農藥、防腐劑含量不符規定。欣葉國際餐飲股份有限公司自美國進口「冷凍北黃道蟹(FROZEN JONAH CRAB)」檢出重金屬含量不符規定，檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類之可食肌肉(包括附肢肌肉)限量為0.5 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定。20公斤依規定退運或銷毀。對於欣葉的螃蟹檢出重金屬鎘，食藥署副署長林金富表示，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，該業者是半年內第一次不合格，會從一般抽批調整為加強抽批。而重金屬被認為可能是致癌物。砷、鎘、鎳在國際癌症研究中心（IARC）致癌物分類表中被歸類為第1類，也就是確定對人類具有致癌性。欣葉也跟著發出聲明，有關食藥署12月24日公布邊境查驗不合格產品，「冷凍北黃道蟹」檢出重金屬鎘超標一事，，並負擔一切費用，且再次強調遵守法規、重視食品安全及消費者權益，提供安心的用餐環境，敬請消費者放心。