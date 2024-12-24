衛福部食品藥物管理署今（24）日公布邊境商品查驗不合格情形，其中知名台菜餐廳欣葉自美國進口「冷凍北黃道蟹」檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，20公斤依規定退運或銷毀。而欣葉餐飲集團也立即發出聲明，表示該冷凍北黃道蟹為海外公司業務開發主動提供之樣品，得知檢驗不符後已回覆同意直接銷毀，並未購入或使用該批產品。
食藥署今日下午公布邊境商品不合格清單，共23件商品不合格，包括中國進口的冷凍青花菜、白蘿蔔、辣椒，秘魯的鮮藍莓、韓國的醬油、辣椒粉，斯里蘭卡的薄荷葉茶等農藥、防腐劑含量不符規定。
欣葉國際餐飲股份有限公司自美國進口「冷凍北黃道蟹(FROZEN JONAH CRAB)」檢出重金屬含量不符規定，檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類之可食肌肉(包括附肢肌肉)限量為0.5 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定。20公斤依規定退運或銷毀。
對於欣葉的螃蟹檢出重金屬鎘，食藥署副署長林金富表示，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，該業者是半年內第一次不合格，會從一般抽批調整為加強抽批。
而重金屬被認為可能是致癌物。砷、鎘、鎳在國際癌症研究中心（IARC）致癌物分類表中被歸類為第1類，也就是確定對人類具有致癌性。
欣葉也跟著發出聲明，有關食藥署12月24日公布邊境查驗不合格產品，「冷凍北黃道蟹」檢出重金屬鎘超標一事，此批貨屬海外公司業務開發主動提供之樣品，本公司於12月3日得知檢驗不符後，隔日12月4日便回覆同意直接銷毀，並負擔一切費用，並未購入或使用該批產品。欣葉並秀出放棄書以資證明同意該產品直接銷毀，並負擔一切費用，且再次強調遵守法規、重視食品安全及消費者權益，提供安心的用餐環境，敬請消費者放心。
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欣葉國際餐飲股份有限公司自美國進口「冷凍北黃道蟹(FROZEN JONAH CRAB)」檢出重金屬含量不符規定，檢出重金屬鎘0.9 mg/kg，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於甲殼類之可食肌肉(包括附肢肌肉)限量為0.5 mg/kg，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定。20公斤依規定退運或銷毀。
對於欣葉的螃蟹檢出重金屬鎘，食藥署副署長林金富表示，本案不符合食品安全衛生管理法第17條規定，該業者是半年內第一次不合格，會從一般抽批調整為加強抽批。
而重金屬被認為可能是致癌物。砷、鎘、鎳在國際癌症研究中心（IARC）致癌物分類表中被歸類為第1類，也就是確定對人類具有致癌性。
欣葉也跟著發出聲明，有關食藥署12月24日公布邊境查驗不合格產品，「冷凍北黃道蟹」檢出重金屬鎘超標一事，此批貨屬海外公司業務開發主動提供之樣品，本公司於12月3日得知檢驗不符後，隔日12月4日便回覆同意直接銷毀，並負擔一切費用，並未購入或使用該批產品。欣葉並秀出放棄書以資證明同意該產品直接銷毀，並負擔一切費用，且再次強調遵守法規、重視食品安全及消費者權益，提供安心的用餐環境，敬請消費者放心。