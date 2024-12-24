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立法院今（24）日上午進行司法院大法官人事同意權案投票，結果出爐7位被提名人無人通過57票門檻，民進黨團更祭出黨紀封殺劉靜怡，對此黨團總召柯建銘表示，將針對《憲訴法》第30條提出暫時處分及釋憲，至於覆議屬行政院權利，也一定會提出。在司法院大法官人事同意權案投票結果出爐後，柯建銘召開記者會說，黨團將針對《憲訴法》第30條提出暫時處分及釋憲，因國民黨立委能力實在很差，修法後三讀條文規定，參與評議的大法官人數不得低於10人，但評議違憲與否是9人，邏輯顛倒。留下釋憲空間，因此絕對會提出釋憲。柯建銘表示，藍白會走入歷史焚化爐，這就是老天給的最好聖誕禮物，島嶼會再天光，後續行政院也不可能不覆議，民進黨長期遵守《憲法》，就算蔡英文執政時，立法院席次多數也是如此，將持續捍衛台灣價值，讓台灣繼續往前走，絕對遵守《憲法》，希望台灣民主繼續往前走。