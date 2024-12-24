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美國聯準會（Fed）雖然在12/18宣布今（2024）年以來第3度降息，但卻也釋放出鷹派訊息，明年可能僅會再降息2次。資產管理業者建議，債券投資人除了密切關注例如通膨和失業率的變化等總經數據，以研判聯準會的政策走向外。在債券佈局上，也應透過長期持有，將債息收入做為主要目的，換取對債券價格上漲的期待。自美國聯準會利率在2023年來到高原區後，市場引頸期盼釋放降息訊號，這也使各家投信業者先後發行債券ETF，吸引投資人青睞。根據集保數據統計至12/23，目前在台掛牌債券ETF已近百檔，今年以來發行了11檔。債券ETF的總規模，也從年初的2兆台幣成長到近3兆台幣。另截至12/20為止，受益人數共有近200萬人，較年初增加82%。資產管理業者指出，觀察近期發行的債券ETF都是以BBB級投等債為主，儘管市場因降息、川普新政及相關經濟數據影響市場變動，對債券ETF的需求依舊不減。大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，分析聯準會的最新政策，本次降息循環可能重演1995年的緩降息步伐，因此以往利率下調對長天期債券的影響將限縮。郭修誠指出，根據彭博數據觀察，今年初以來至11/30，相較於長天期美公債，長天期投等債的總報酬相對較穩，原因就是債息的收入較多。從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，除了可享相對穩定的息收外，還需要更長的時間才能實現額外的資本利得，但就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。郭修誠提醒，未來降息步調緩慢，債券實現資本利得的速度亦較緩慢。在期待資本利得的同時，還是要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券獲取債息報酬。00959B的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券，讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散，同時鎖定平均信用評等BBB級的投資等級長天期債券，投組配置橫跨金融、科技、公用事業等產業龍頭，目前指數平均票面利率6.6%。郭修誠表示，00959B採取月底除息設計，最後一次除息日為明年的1/3，希望讓投資人輕鬆成為「債主」，為新的一年資產配置奠定穩健投資基礎。