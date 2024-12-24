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▲齊秦今（24）日被大陸狗仔爆料罹癌，還是肺癌晚期，讓姊姊齊豫出面駁斥，就連齊秦小24歲的老婆孫麗雅都發文闢謠。（圖／齊秦 臉書）

歌手齊秦近年將演藝事業著重在大陸市場，久未在台灣活動的他近期被大陸娛樂博主爆料「罹患肺癌晚期」，對此齊秦姊姊齊豫今（24）日透過經紀人駁斥傳聞，強調齊秦只是感冒喉嚨不適，目前恢復中；不過針對肺癌，台灣癌症基金會執行長賴基銘仍提醒，肺癌初期其實「毫無任何症狀」，平時「不吸菸」、「遠離二手菸」、「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸環境污染」，是最關鍵的預防方式。64歲的齊秦被中國娛樂博主「懂瓜呱」爆料，有知情人士透露，齊秦在醫院檢查出罹癌，長年菸酒不離手的他，確診肺癌且是晚期。姊姊齊豫聽聞後也被驚動，稍早透過經紀人回應「我們正好和小哥（齊秦）經紀人一起，小哥之前感冒喉嚨是有不適，目前恢復中，也持續有工作。謝謝大家關心！」齊秦小24歲的老婆孫麗雅也發文闢謠。賴基銘表示，肺癌的罹病原因中，「抽煙」是主要的因素，其它常被忽略的風險，包括廚房油煙、路上廢氣、PM2.5和致癌工作環境等，讓人防不勝防。尤其女性因為家庭角色的關係，常常身處廚房油煙、焚香、室內二手菸等致癌因子的環境，也造成許多女性和非吸菸者在近年來肺癌發生率攀高。賴基銘強調，肺癌在早期發現、早期治療最為重要，肺癌在1公分內手術切除，其治癒率高達95%，因此必須定期做肺部篩檢。想要預防肺癌等相關病症，「不吸菸並遠離二手菸」是基本，其餘則是「養成規律運動的習慣」、「避免長期接觸職場環境的污染。」賴基銘說明，有氧運動最有助增進且維持肺部健康，包括快跑、快速騎自行車、拿重物爬樓梯、登山都是不錯的訓練方式，而飲食則要學習「少紅肉、高纖、低脂、蔬果彩虹579」的原則。