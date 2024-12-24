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▲張惠妹在大巨蛋演唱會上搭乘熱氣球。（圖／聲動娛樂提供）

天后張惠妹近期成為繼周杰倫以後第2位在大巨蛋開唱的歌手，舉辦了「ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會」，更將嗨唱跨年場陪伴粉絲，而阿妹在這場演唱會上更是下足功夫，竟搭乘熱氣球靠近粉絲，掀起討論，對此還有網友詢問張惠妹男友Sam（姚善鏞）：「熱氣球是怎麼飛的？」沒想到真的釣出本人暖心回應：「阿妹有魔法。」張惠妹與圈外男友Sam交往多年，這次張惠妹開唱大巨蛋，Sam似乎比妹神還興奮，頻頻在Threads上海巡討論阿妹的相關文章留言「好美」、「正妹」、「好聽」。對於這次張惠妹在大巨蛋搭熱氣球一事，有網友就在Threads上問道：「請問阿妹那個熱氣球到底是怎麼飛的？Sam拜託告訴我們。」不料真的釣出Sam本人的回應：「阿妹有魔法。」張惠妹這次為了台北大巨蛋演唱會耗盡心力，熱氣球的部分更是豪砸750萬重金，讓全場都為之瘋狂。而貼心的張惠妹還準備了伴手禮「豪華禮包」，讓觀眾有得聽也有得拿，內含專屬的彩帶、手燈、扇子、場刊，每場場刊封面不一樣。據悉禮包成本1份大約100元以上，特別為了5場、共20萬位歌迷訂製，總價2千多萬元。