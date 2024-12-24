名偵探柯南推理冒險路跑明年4月上路！「名偵探柯南推理冒險路跑」將於2025年4月，分別在新北的大都會公園以及高雄的夢時代盛大舉行，參加者將收到一封神秘預告信，隨著推理解謎的過程，化身為偵探，逐步破解線索、揭開真相，最終成為真正的「名偵探」。
賽事方表示，本次活動共分為2組，其一是「解謎組」，參賽者可以化身名偵探柯南進行破案，透過逐步獲得的線索，找出城市中的案發地點，當找到最終地點並成功完成任務後，便可返回會場參與路跑。而參加「樂活組」的參賽者，則是可以輕鬆享受全程 2 公里的路跑路線，適合全家大小或三五好友共同參與。
📌「名偵探柯南推理冒險路跑」活動資訊：
🏃「名偵探柯南推理冒險路跑」新北場
活動日期：2025年4月12日（星期六）
活動地點：新北幸福水樣公園
報名期間： 2024年11月19日12:00:00 至 2024年12月31日 23:59:59
報名網址：「名偵探柯南推理冒險路跑」新北場
報名費用：
🏃「名偵探柯南推理冒險路跑」高雄場
活動日期：2025年4月26日（星期六）
活動地點：高雄夢時代
報名期間： 2024年11月19日12:00:00 至 2024年12月31日 23:59:59
報名網址：「名偵探柯南推理冒險路跑」高雄場
報名費用：
📌「名偵探柯南推理冒險路跑」活動物資包：
根據參賽組別，本次柯南路跑總共有4種物資包，分別為樂活組的「柯南樂活組」、「基德樂活組」，包含排汗衫、運動毛巾、中長襪、隨身小包和徽章等印有柯南以及基德的週邊小物。
另一方面，解謎組的「柯南解謎組」、「基德解謎組」，物資包內容更為豐富，包含排汗衫、多功能背包、浴巾、老帽和手機掛繩等周邊，等待參賽者來領取。此外，完成比賽後也可獲得印有柯南以及基德的特色獎牌。
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📌「名偵探柯南推理冒險路跑」活動資訊：
🏃「名偵探柯南推理冒險路跑」新北場
活動日期：2025年4月12日（星期六）
活動地點：新北幸福水樣公園
報名期間： 2024年11月19日12:00:00 至 2024年12月31日 23:59:59
報名網址：「名偵探柯南推理冒險路跑」新北場
報名費用：
- 柯南樂活組：1,280 元
- 基德樂活組：1,280 元
- 柯南解謎組：1,980 元
- 基德解謎組：1,980 元
🏃「名偵探柯南推理冒險路跑」高雄場
活動日期：2025年4月26日（星期六）
活動地點：高雄夢時代
報名期間： 2024年11月19日12:00:00 至 2024年12月31日 23:59:59
報名網址：「名偵探柯南推理冒險路跑」高雄場
報名費用：
- 柯南樂活組：1,280 元
- 基德樂活組：1,280 元
- 柯南解謎組：1,980 元
- 基德解謎組：1,980 元
📌「名偵探柯南推理冒險路跑」活動物資包：
根據參賽組別，本次柯南路跑總共有4種物資包，分別為樂活組的「柯南樂活組」、「基德樂活組」，包含排汗衫、運動毛巾、中長襪、隨身小包和徽章等印有柯南以及基德的週邊小物。
另一方面，解謎組的「柯南解謎組」、「基德解謎組」，物資包內容更為豐富，包含排汗衫、多功能背包、浴巾、老帽和手機掛繩等周邊，等待參賽者來領取。此外，完成比賽後也可獲得印有柯南以及基德的特色獎牌。