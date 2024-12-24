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▲輝達黃仁勳目前身價的1220億美元。（圖／擷取自輝達活動官網）

世界首富榜單又出現了新變化！根據最新「彭博億萬富豪」資料顯示，NBA快艇隊老闆、微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）的身價高達1510億美元，直接反超「股神」巴菲特（Warren Buffett），而這全因受益於他手上的「微軟股票」與AI商機。據「彭博億萬富豪指數」12月24公布的最新榜單顯示，鮑默爾（Steve Ballmer）淨資產高達1,510億美元，晉升為全球第九大富豪，淨資產比巴菲特Warren Buffett）身價1420億多了約100億美元、比輝達黃仁勳身價的1220億美元多了300億美元。事實上，鮑默爾今年以來身價增加了200億美元，而這些增益可以說是全歸功於微軟，目前鮑默爾名下的資產，有高達8成是微軟股票構成，他在2014年卸下卸下微軟執行長職位時，依然有3.33億股微軟股票，佔比4％總股數。到了今年微軟股價大漲16%，受益於投資AI新創OpenAI與Mistral AI等公司，搶佔AI商機成功，也讓鮑默爾今年身價大漲220億美金，順利反超巴菲特，依舊佔據著NBA最富有老闆的名號。