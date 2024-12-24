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為了讓更多民眾使用i郵箱，中華郵政啟動i郵箱改革，未來將轉型為無人店，輸入手積及密碼就可以取件，選擇貨到付款可用郵局金融卡付款，預計明（2025）年2/14首家示範點在北市青田郵局啟用，3月擴展至北、中、南共5據點，6月再一波擴點。中華郵政在全台有2408處設有i郵箱，但使用率僅5成，為了提高使用率，將啟動i郵箱改革，轉型為智慧寄件和取件無人店。中華郵政表示，i郵箱過去使用率非常低，目前已成長到55%。同時啟動改革將2408個i郵箱建置成第5代系統，類似蝦皮無人店，讓i郵箱投遞與取件分開，取件只要輸入手機號碼及簡訊密碼，就可以取件，另民眾也可選擇使用郵局金融卡「貨到付款」。中華郵政表示，2408個i郵箱轉型為無人店，再加上1295個郵局據點，全台將有3700多個據點可服務民眾。中華郵政表示，i郵箱寄取店第一個示範點，將在明年2/14於台北青田郵局啟用，包含包裹寄件專用櫃、具規模數量取件櫃等，共有130格取件格。第2波i郵箱寄取店則預計在明年3/20同時啟用，有桃園國際路郵局、台中向上郵局、台南善化郵局、嘉義玉山郵局等4處郵局同時開辦。明年6月則是會再有一波擴點，搭配現在各地i郵箱寄取點，陸續增加包裹寄件櫃及掛號郵件寄件功能。