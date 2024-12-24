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▲「天赦日」向玉皇大帝懺悔，請求玉皇大帝赦罪，化解冤親債主。圖為台中樂成宮玉皇大帝。（圖／民俗專家楊登嵙提供）

聖誕節後（26日）迎來2024最後一個天赦日，是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，在這一天可以在家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，把握準運好時機，一路旺到2025年底，《NOWnews》整理天赦日怎麼拜、供品準備、開運旺財秘訣。命理專家楊登嵙提醒，今年12月26日（農曆11月26日），是今年國曆及農曆最後一個「天赦日」，利用天赦日這一天在住家門口焚香祈求，或是到廟裡去祈求、懺悔赦罪，尤其是查無病因且久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈感。赦罪後，便是補財庫、迎好運的好時機，大家相信天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，2025年好運擋不住。12月26日早上5點至下午3點清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓十二顆（代表一年十二個月破繭而出、開運）、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、手寫懺悔文天公金、福金、壽金、刈金、補運錢口頭稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪，給自己一個重新開始的機會，並盡可能降低罪罰；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。「天赦日」每年只有5至7日，並不多見，是向玉皇大帝懺悔，請求赦罪的好日子，希望玉皇大帝可以寬恕、赦免自己的累世罪孽，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生，因為上天有好生之德。