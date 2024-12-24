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113學年HBL甲級12強複賽男生A組，由近年成績優異的光復高中迎戰彰化縣成功高中，差點爆出冷門，彰縣成功前三節靠著精準外線取得9分領先，所幸光復高中末節加強防守，帶動攻守轉換，單節打出30比5攻勢，最終才以95：79逆轉取勝。彰縣成功本戰面對強敵光復高中，首節打完便落後8分，但接下來兩節靠著超過5成三分命中率的火燙外線手感，帶著9分領先進入決勝節，無奈首度殺入12強的彰縣成功，面對一級強權光復高中在末節的壓迫防守，後防線無力招架，進攻節奏受阻情況下命中率下滑，加上失誤被快速追分，單節僅有5分進帳，反觀光復高中穩扎穩打，單節攻下30分，終場光復高中還是以16分差有驚無險拿下比賽。彰縣成功主將余玄胤本戰繳出23分、4籃板、4助攻，中鋒張承曄則有18分、10籃板雙十演出，光復方面，受到重用的高一菜鳥控衛莊立安本戰16分、8籃板及5助攻發揮出色，從高苑轉學、禁賽一年歸隊的謝昀達也有19分、11籃板與6助攻表現，至於前段時間受到矚目的另位光復高中高一菜鳥何鉦凱，本戰僅打8分鐘貢獻3分。光復高中贏球後，收下本年度HBL男子甲級12強複賽3連勝，輸球的彰縣成功則苦吞3連敗。