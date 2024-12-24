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▲中捷紅線從豐原一路往南延伸到一中商圈。（圖／台中市政府提供，2024.12.24）

明天是台中市長盧秀燕就職滿6週年，今天她有感而發說，自己上任6年為捷運藍線奮鬥已久，明年將開工和綠線形成十字軸，未來2年任期無法蓋更多捷運，但保證盡量跑完另3條捷運的規劃期行政流程，讓接任的市長興建捷運更順利，早日形成台中軌道建設的路網。交通部補助台中崇德豐原捷運（紅線）可行性評估，2025至2026年度核定總經費2千萬，中央補助款1170萬，占比59%。台中市政府今（24）日在市政會議通過交通局墊付案，交通局長葉昭甫說，明年將啟動台中第5條捷運，也就是崇德豐原線的可行性評估。市長盧秀燕表示，台中第一條捷運綠線在疫情中通車，明年藍線要開工，捷運十字軸成形，但大城市不能只有兩條捷運，必須做捷運路網。興建捷運需要龐大經費，過去有中央補助，現在光是1條捷運，地方政府就要負擔1千億左右，從規劃到興建必須經過很長時間，從可行性評估到綜合性規劃、細部設計，每個程序不斷來來回回。盧秀燕說，自己上任6年，為捷運藍線奮鬥已久，目前任期還剩兩年，無法蓋更多捷運，但保證另3條捷運，前面的行政程序會盡量跑完，並籌編經費，讓未來市長更好接棒。葉昭甫說，台中共5條捷運，第一條中捷綠線已通車，正進行大坑延伸線綜合規畫；第二條藍線進入設計階段，預計明年動工；第三條清泉崗機場橘線今年7月獲交通部審查通過，現在轉送行政院；第四條紫線會與中捷綠線呈環狀，交通部審議中；第五條紅線經市議會同意後，預計最快在明年初啟動可行性評估。中運紅線也就是崇德豐原線，全長約11.8公里，路線從豐原、潭子、崇德14期重劃區到洲際棒球場，往下走到中捷綠線文心崇德站，會做共站，一直到中國醫藥大學附設醫院商圈附近。葉昭甫說，市府要設法周邊改造，串接洲際球場和巨蛋賽事疏運。