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巴西當局叫停中國電動車製造商比亞迪（BYD）新工廠的建造，理由是建築工地的工人們在「宛如奴隸」般的條件下工作與生活。綜合外媒報導，比亞迪正在巴西東北部的巴伊亞州建廠，原定於2025年3月投入運營，負責整車生產製造，但是巴西目前已暫停該工廠的建設工程。檢方表示，建設公司扣留了160多名工人的護照和工資，逼迫他們在「有辱人格」的環境中工作。檢方舉例包括，工人們被迫睡在沒有床墊的床上，每間浴廁平均由31名工人共用，大多數人必須在自己的床上吃飯，工作場所的食堂無法保證最低限度的衛生條件等等。工人們每天工時高達10小時，且沒有固定休息日，有人甚至連續25天上班。由於條件惡劣，許多工人發生工傷事故但無法得到合理照護。這些來自中國的工人，被扣留高達60％的工資，加上來回巴西的機票，若工人想要提前解約將拿不到半分錢，等於是被強迫勞動。巴西檢方表示，工廠的情況讓人震驚，而比亞迪則回應表示，施工是由承包商錦江建設負責，與比亞迪本身沒有關係。比亞迪稱公司完全願意遵守巴西法律，已要求錦江建設改善，並稱將會嚴正審視承包商的工作狀況。