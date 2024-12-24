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路透今日披露，中國當局已計劃明年將發行價值3兆元人民幣（約新台幣13.44兆元）的特別國債，這將是有史以來最高的一次，目的是加大財政刺激力道，試圖重振疲乏的經濟。報導提到，2025年的國債計劃將會比今年的1兆元人民幣大幅增加三倍，與此同時，北京方面正在採取行動，以減輕美國總統當選人川普(Donald Trump)一月份上任後，美國對中國進口商品加徵關稅所帶來的衝擊。一般來說，中國政府通常不會將超長期特別債券納入年度預算計劃，因為中國將這些工具視為需為特定項目或政策目標籌措資金的非常措施。明年計劃發行的特別國債將是有史以來規模最大的一次，這突顯了中國方面希望透過進一步加強舉債，以應對通貨緊縮。一名消息人士稱，這些債券的收益將用於透過補貼計畫促進消費、企業設備升級，以及為創新驅動的先進產業提供資金。熟知內容的知情人士進一步透露，明年計畫一部分1.3兆元人民幣，將透過長期特別國債發行，用於資助「兩大」和「兩新」計畫。包括舊換新政策以折扣價購買新產品；企業大型設備升級補貼計畫；以及推動國家重大戰略工程，「重大」項目是指鐵路、機場、農地建設等國家戰略及重點項目安全保障能力的相關建設。報導提到，明年發行的新特別國債總額，約相當於2023年中國GDP的 2.4%；2007年中國也曾發行 1.55 兆元特別國債，當時的發行額占GDP的5.7%。路透指出，由於中國陷入嚴重的房地產危機、地方政府債務高升以及消費需求疲軟，今年中國經濟陷入困境。出口經濟數字是為數不多的亮點之一，如果川普如期課徵高額關稅，意味著中國將需要依賴國內自身經濟成長，但由於房價下跌和社會福利不斷減少，消費者財富減少，家庭需求疲軟也成為提振經濟的一大風險。