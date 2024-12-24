我是廣告 請繼續往下閱讀

第三屆WBSC世界12強棒球賽，「台灣隊長」陳傑憲在冠軍戰轟出關鍵3分砲，幫助中華隊奪冠。不過人紅是非多，近期有媒體爆料陳傑憲新家位置，本人發文希望能留給自己一些私人空間，直言：「最後一道防鎖被攻破的話，要來睡公園了」語氣相當無奈。稍早《ETtoday新聞雲》爆料陳傑憲新家位置，雖然之後該網站刪文，但仍引起球迷的討論。陳傑憲本人也在社群網站上發文，語氣中充滿無奈，希望能留給自己一些私人空間。陳傑憲在限時動態上寫道，「我該搬家嗎？」之後又自我調侃道：「我家就是台南棒球場啦，有空記得來球場找我玩嘿！」但又在不起眼的角落寫下真心話：「家是唯一的避風港，最後一道防鎖被攻破的話，要來睡公園了，你們捨得嗎？」讓人相當心疼。陳傑憲在2024年世界12強棒球賽打出絕佳表現，繳出打擊率6成36、2轟，此外還拿下MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4項大獎，最終也幫助中華隊拿下冠軍。他本人出色的表現，也讓他紅出棒球圈，曝光量大增。