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《財政收支劃分法》立院三讀通過，最快將會影響到明年預算。經濟部長郭智輝今（24）日召開記者會表示，預估經濟部至少會影響到300億元預算，影響範圍包括防水治洪、科技研發及中小企業發展等，呼籲各方還是應經過妥善討論再去修正。郭智輝表示，經濟部內有相當多改善民生經濟的公共建設計畫、科技研發及產業補助政策，說明過去特定政策是由中央統籌與推動，主要是考量到中央考量到個地方區域發展不均，新版《財劃法》預計可能會受到中央財源減少而受到影響或延宕。他估計，按《財劃法》計算，中央一口氣減少3753億元，經濟部也面臨300億元的預算減少，約占經濟部整體預算的10%，分別是公共建設109億元、科技計畫116億元，以及一般支出減少74.4億元。他舉例，水利署針對自來水地區的供水計畫、地方供水改善、跨縣市治水，能源署的節能家電等，未來都可能必須交由地方自行改善；像是F16型戰機維修中心、太空產業推動與人才培育計畫、6G產業或是AI等難以下放到地方層級的科專計畫，就須面臨延宕。郭智輝形容，如此巨大變化，就像是一部車本來是右駕，結果突然要馬上改到左駕一樣相當困難，認為最好方法就是《財劃法》要讓中央跟地方都有機會可以去習慣預算，逐步調整，而並非馬上就要面臨調整，導致政策、計畫一團亂。水利署副署長黃宏莆進一步說明，預估受到影響的水利計畫包括跨縣市河川整治、石門新竹聯通管、新竹海淡廠，以及自來水布建計畫，坦言新法將會讓許多計畫面臨1至4年的延宕。他說，若中央在缺乏預算補助情況下，不排除會交由地方自行處理，包括宜蘭蘇澳分洪工程計畫、地方自來水計畫、離島供水改善計畫及蓄水庫安全管理等合計6億元預算，就得交由地方政府自行籌措。技術司長邱求慧也說，近年來像是輝達（NVIDIA）、美光（Micron）等國際大廠都來台投資，已經跟經濟部申請A+或大A+計畫，且都已經簽約。倘若政府屆時因為預算因素，延後或是取消原本承諾外商的投資項目，不僅會影響到廠商投資計畫，對於台灣國際聲譽也有影響。產發署、中企署也發難，像是預算包含中小企貸款利息補貼、中小企業減碳、數位轉型的預算，如果相關預算沒有到位，不是面臨取消，就是要地方政府自行接手，屆時影響到的是是廠商的權益及競爭力。對於經濟部相關政策，部分必須要轉移到地方，期間銜接過程可能會面臨「掉棒」所產生的政策真空。郭智輝表示，中央政府在提供補助項目都有專業人才來判斷，地方未必都有相關專業整合，「我把錢給它（地方政府），它人也沒有辦法做」，就會形成窒礙難行的狀況。然而，就算經濟部把錢給地方政府，許多跨縣市協調、交涉還是要經濟部出面，郭智輝說，這種有責任、無預算的狀況，將會是比較奇怪的部分。然而，媒體提問中央政府近年連年超徵，理應不應該受到增額給地方政府預算，再者經濟部如果認為預算減少慎大，是否應該要考慮向行政院主計總處去爭取更多預算，這些受影響計畫是否排列輕重緩急，或是調整媒體公關費等旁支預算？郭智輝表示，「主計總處可能會說，每個都是我的孩子！」經濟部部本部每年媒體公關費大約只有1100萬元，對於一口氣減少300億元來講根本無濟於事，坦言輕重緩急一定會評估，但是影響還是很大。