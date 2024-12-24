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今年休賽季成為自由球員的中信兄弟外野手陳子豪，最終以10年總值破1.3億台幣的合約轉戰味全龍，昨晚發文告別老東家，老東家中信也正式發文說再見，「Thank You」陳子豪，並祝福未來一路順遂，「繼續為台灣棒球環境努力。」而「炸裂」應援神曲是否跟著轉隊還在評估中。中信兄弟官方社群發文，「陳子豪於2013年透過中華職棒高中生選秀會，被兄弟象隊以第二輪選進，披上黃袍征戰超過10個賽季，累積多項個人紀錄，並與團隊共同完成3座總冠軍的榮耀，在今年球季結束後投入自由球員市場。」「中信兄弟球團感謝陳子豪這11年間對球隊的貢獻，並祝福陳子豪在未來職棒生涯一路順遂，繼續為台灣棒球環境努力。」最後寫下，「謝謝你，一號重砲陳子豪」。值得一提的是，陳子豪代表性的「炸裂」應援曲，是否跟著轉隊仍未知，中信球團回應，目前尚未收到味全的詢問，「因『炸裂』歌曲也常用於國際賽通用曲，且近年來已成為中信兄弟球團主場特色之一，目前內部尚未確認，不過正在評估傾向留在中信兄弟主場應援為主。」