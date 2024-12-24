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明天美國平安夜，NBA休兵一天，備受期待的「聖誕大戰」將在後天26日（台灣時間）登場，5場比賽中最引人關注的莫不是湖人對戰勇士，兩隊睽違6年於聖誕節碰頭，相比兩位當家球星「詹皇」LeBron James和Stephen Curry的紀錄，前者都更勝後者，無疑是最強「聖誕老人」。據統計，湖人已連續26年參加聖誕大戰，上一次缺席還是1998年，該年NBA因停擺沒有安排聖誕大戰，聯盟頭號球星James在2018年加盟洛城，也讓湖人與勇士的對戰組合出現在該年的聖誕大戰，當時湖人以127：101大勝，只是James因傷打了21分鐘後提前退場。年底要滿40歲、在NBA打滾22年的James，生涯一共參加了18場聖誕大戰，是史上最多，累積476分也是得分最高的球員，此外，史上只有9位球員在聖誕大戰繳出「大三元」成績單，James是其中一人。今年將是勇士連續第12年參加聖誕大戰，而Curry則因傷勢影響在2017、19、22年缺席，然而Curry在聖誕節的表現都平平，生涯一共打過9次聖誕大戰，只有1次單場得分超過20分，是在2021年對太陽，他轟下33分。出場次數：vs 9次場均數據：vs 20.1分5.2分6.5助攻最佳表現：vs 2021年33分6助攻4籃板總戰績：vs 6勝3負