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美國總統當選人川普22日欽點在他第一任內的國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）出任國防次長，柯伯吉曾多次指出台灣國防支出嚴重不足，建議至少增至GDP的5%。他也多次將台積電視為中國若侵台的談資，認為若台灣落入中國手中，摧毀台積電就是籌碼。柯伯吉對於台積電的相關發言，與部分美國學者期刊所刊載的文章內容相近，日經亞洲2022年曾指出，美國陸軍戰爭學院期刊《戰爭要素》（Parameters）一篇探討如何嚇阻中國侵台的文中提及，美國應對台灣採取焦土政策，將台灣半導體產業視為籌碼，若中國侵台，就摧毀全球晶片龍頭台積電，破壞晶片主要供應商。柯伯吉也曾在社群平台X上屢屢談及這項看法，他在2023年5月曾表示，「如果讓台積電完好無缺落入中國手中，那我們肯定是瘋了」，還強調台積電並不是台灣能單方面決定的事，因為台積電對全球其他人來說太重要；柯伯吉當時還指出，台灣始終未表明若中國侵入台灣後，是否會摧毀台積電，顯示台灣缺乏決心，這將使得中國攻擊的可能性增加。這樣的說法在今年仍持續，柯伯吉在今年2月25日同樣在社群平台X上提到，「若中國接管台灣，摧毀或癱瘓台積電就是籌碼」，文中不斷喊話要求台灣提高國防支出。